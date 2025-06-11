Журналисты делятся первыми деталями и впечатлениями от геймплея Resident Evil Requiem

После официального анонса Resident Evil Requiem на Summer Game Fest 2025 фанаты с тревожным интересом ждут новых подробностей о следующей главе культовой хоррор-серии от Capcom. И вот теперь завеса тайны начинает приоткрываться — благодаря первым превью от журналистов, которые получили уникальную возможность опробовать игру лично. Хотя демонстрация геймплея проходила за закрытыми дверями и была строго ограничена по времени, мнения очевидцев однозначны: Requiem возвращает серию к её пугающим корням, с мрачной атмосферой, напряжённым геймплеем и пугающе убедительной визуальной частью.

Несколько новых скриншотов, которых не было ранее в утечке:

Журналистам удалось провести несколько минут в роли новой героини — Грейс Эшкрофт, молодой аналитика из ФБР, чьё расследование жестоких убийств ведёт её к руинам Раккун-Сити и теням прошлого собственной матери — известной журналистки Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak. В отличие от многих предыдущих протагонистов серии, Грейс не обладает боевыми навыками и не вооружена до зубов — что лишь усиливает атмосферу уязвимости и страха. Игроку предстоит действовать осторожно, скрываться, исследовать и выживать, опираясь не на силу, а на сообразительность.

Присутствовавшие на закрытом показе описывают Requiem как возврат к классическому survival horror, но с современным техническим исполнением. Реалистичное освещение, вариативность ракурсов (между видом от первого и третьего лица), а также впечатляющая анимация катсцен, почти неотличимых от кино, вызывают у прессы восторг. Многие сравнивают ощущения от демо с первыми минутами Resident Evil 7, где каждый шаг героя мог стать последним. Один из участников превью признался, что его крик был слышен даже за стенами демонстрационной кабины — настолько пугающей оказалась сцена встречи с преследующим мутантом в заброшенном медицинском центре Родс-Хилл.

Сама демонстрация геймплея носила строго контролируемый характер: Capcom не предоставила новых кадров за пределами уже увиденного в трейлере и ранее просочившихся скриншотов. Официально игра всё ещё окутана тайной, а от игроков скрыты ключевые элементы сюжета и механики врагов. Тем не менее, журналисты намекают, что один из новых противников имеет уникальную игровую особенность, которая делает его принципиально отличным от Немезиса, Джека Бейкера или Леди Димитреску — хотя Capcom настоятельно попросила не раскрывать подробностей до Gamescom 2025.

Дата выхода уже известна — Resident Evil Requiem поступит в продажу 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Ближайшая возможность увидеть игру в действии — августовская выставка Gamescom, где ожидается открытая демонстрация и, возможно, первый полноценный игровой трейлер.