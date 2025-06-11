Журналисты делятся первыми деталями и впечатлениями от геймплея Resident Evil Requiem

После официального анонса Resident Evil Requiem на Summer Game Fest 2025 фанаты с тревожным интересом ждут новых подробностей о следующей главе культовой хоррор-серии от Capcom. И вот теперь завеса тайны начинает приоткрываться — благодаря первым превью от журналистов, которые получили уникальную возможность опробовать игру лично. Хотя демонстрация геймплея проходила за закрытыми дверями и была строго ограничена по времени, мнения очевидцев однозначны: Requiem возвращает серию к её пугающим корням, с мрачной атмосферой, напряжённым геймплеем и пугающе убедительной визуальной частью.
Несколько новых скриншотов, которых не было ранее в утечке:
Журналистам удалось провести несколько минут в роли новой героини — Грейс Эшкрофт, молодой аналитика из ФБР, чьё расследование жестоких убийств ведёт её к руинам Раккун-Сити и теням прошлого собственной матери — известной журналистки Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak. В отличие от многих предыдущих протагонистов серии, Грейс не обладает боевыми навыками и не вооружена до зубов — что лишь усиливает атмосферу уязвимости и страха. Игроку предстоит действовать осторожно, скрываться, исследовать и выживать, опираясь не на силу, а на сообразительность.
Присутствовавшие на закрытом показе описывают Requiem как возврат к классическому survival horror, но с современным техническим исполнением. Реалистичное освещение, вариативность ракурсов (между видом от первого и третьего лица), а также впечатляющая анимация катсцен, почти неотличимых от кино, вызывают у прессы восторг. Многие сравнивают ощущения от демо с первыми минутами Resident Evil 7, где каждый шаг героя мог стать последним. Один из участников превью признался, что его крик был слышен даже за стенами демонстрационной кабины — настолько пугающей оказалась сцена встречи с преследующим мутантом в заброшенном медицинском центре Родс-Хилл.
Сама демонстрация геймплея носила строго контролируемый характер: Capcom не предоставила новых кадров за пределами уже увиденного в трейлере и ранее просочившихся скриншотов. Официально игра всё ещё окутана тайной, а от игроков скрыты ключевые элементы сюжета и механики врагов. Тем не менее, журналисты намекают, что один из новых противников имеет уникальную игровую особенность, которая делает его принципиально отличным от Немезиса, Джека Бейкера или Леди Димитреску — хотя Capcom настоятельно попросила не раскрывать подробностей до Gamescom 2025.
Дата выхода уже известна — Resident Evil Requiem поступит в продажу 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Ближайшая возможность увидеть игру в действии — августовская выставка Gamescom, где ожидается открытая демонстрация и, возможно, первый полноценный игровой трейлер.
Это хорошо, что развиваются идеи 7 части, игра в первую очередь должна быть хоррором, а уже потом шутером, в 8 же наоборот все было.
Седьмая часть очень душная, плюс с каким то убогим блюром. Из за этого картинка вообще ужаснная становится. Не знаю, кому как, но мне RE7 не особо нравится.
Как то такой подход мне не очень нравится, конечно изначально RE был заточен под выживач, ограниченный арсенал и серьёзную экономию патронов, но серия уже давно развилась и как раз расширенный арсенал является неотъемлемой частью, так как это огромный дополнительный челендж и не только в разнообразии устранения различных тварей а также и прокачке оружия и открытии новых экземпляров оружия при повторных прохождения на различных уровнях сложности, сразу вспоминается совершенно унылийшее ДЛС про Розу, для меня это было в двойне грустно так как я проходил его совсем недавно а до этого было шедевральное ДЛС про Аду из ремейка RE4.
Судя по описанию, это какой-то RE7 2.0 Эх, мне не особо не нравится RE7, но хотя я пока точно не решил, буду ли я играть в RE9 или нет, гляну демо перед релизом, если демо, конечно, будет после демо подумаю, а стоит оно того или нет? А может ещё и обзор гляну, желательно без спойлеров сюжета, а то вдруг буду играть. Короче, посмотрим.
Как-то сомнительно, если гг не может дать отпор, то это полная шляпа
С каждой новостью всё интереснее и интереснее. Умеет же капком заинтриговать
Надеюсь, что Раккун-Сити будет лишь мельком в игре - хватит уже этого города. 4, 7 и 8 части - лучшие, и во многом потому, что локации в них максимально необычные. А унылых мегаполисов и ползанья по канализациям уж точно больше не надо...
Ох как же охото в нее по гонят. Надеюсь буду выкладывать кирпичи от страха))
Ты ещё не вырос ?
А если я не проходил Outbreak, это не помешает прохождению 9ой части? Просто не хочется проходить игру 20ти летней давности, чтобы потом пройти эту
Определённо стоящее мнение. Всю глубину поняли явно. Можно даже поверхностное мнение уже сказать о продукте.
С таким же успехом можно почитать материал, посмотреть картинки и трейлер. Разницы, было бы ноль.
Я надеюсь Грейс не будет как Эшли, которая может разве что фонариками швыряться. Всё-таки Outbreak была не такой, как классика, там и зомби давили и заражение было, инвентарь мелкий, 4 ячейки всего и оружия было по минимуму... Махаться против зомби шваброй и прятаться под кроватью – это было круто. Если же Грейс не умеет даже шваброй махать, ну, чёт спорная концепция. Но, дождёмся подробностей, пока что ничего нового.