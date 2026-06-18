20-минутный геймплей ремейка Resident Evil Veronica привезут на Gamescom 2026

В Capcom на днях раскрыли первые подробности своего участия в предстоящей выставке Gamescom 2026. И хотя в опубликованной официальной линейке проектов для публичного показа отсутствует упоминание ремейка Resident Evil Veronica, как оказалось, столь ожидаемый и важный релиз всё же не сможет обойти эту крупную выставку стороной.

Про пока еще скрытные планы разработчиков рассказал проверенный инсайдер. Согласно свежим данным от источника, на грядущем немецком шоукейсе Capcom действительно поделится новой информацией о переосмыслении истории Клэр Редфилд. Как сообщается, журналистам и избранным представителям профильной прессы покажут большой 20-минутный отрывок полноценного геймплея Resident Evil Veronica исключительно в рамках закрытой сессии. Сразу после завершения мероприятия и снятия информационного эмбарго в сети появится огромное количество подробных текстовых превью и разборов механик от СМИ.

Автором свежей утечки выступил тот же самый информатор, который во всех подробностях раскрыл полную информацию о проблемной разработке ремейка Resident Evil 0 с датой его будущего анонса, а также достоверно рассказал о причинах переноса масштабного сюжетного дополнения для недавней Resident Evil Requiem.

Несмотря на активное и плотное появление Resident Evil Veronica в информационном поле сразу после эффектного летнего анонса, ждать оглашения точной даты выхода игры на Gamescom пока точно не стоит. Скорее всего если разработчики и решатся официально назвать дату премьеры хоррора, это, вероятнее всего, произойдет ближе к концу года на церемонии The Game Awards, либо же вовсе в первые месяцы следующего года в рамках другой игровой трансляции Resident Evil Showcase.