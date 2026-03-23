Актриса Клэр Редфилд готова вернуться в ремейке Resident Evil: Code Veronica X

Стефани Паниселло, актриса, подарившая голос Клэр Редфилд в ремейке Resident Evil 2, выразила горячее желание увидеть обновленную версию культовой Resident Evil: Code Veronica X.

И это не просто пустые слова - актриса официально заявила об этом в интервью YouTube-блогеру BTVAbhiJha. Паниселло считает, что классическая игра заслуживает современного переосмысления.

Я бы с удовольствием посмотрела на ремейк Code Veronica. Это игра, которой действительно пошло бы на пользу немного больше любви и особого внимания. Если Capcom попросит меня вернуться к роли Клэр, для меня это будет честью, и я с радостью соглашусь. Но, конечно, всё полностью зависит от Capcom.

Хотя окончательное решение остается за Capcom, фанаты надеются, что следующее большое приключение Клэр Редфилд наконец-то получит заслуженный ремейк.