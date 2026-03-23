Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 455 оценок

Актриса Клэр Редфилд готова вернуться в ремейке Resident Evil: Code Veronica X

TheSkoofLord TheSkoofLord

Стефани Паниселло, актриса, подарившая голос Клэр Редфилд в ремейке Resident Evil 2, выразила горячее желание увидеть обновленную версию культовой Resident Evil: Code Veronica X.

И это не просто пустые слова - актриса официально заявила об этом в интервью YouTube-блогеру BTVAbhiJha. Паниселло считает, что классическая игра заслуживает современного переосмысления.

Я бы с удовольствием посмотрела на ремейк Code Veronica. Это игра, которой действительно пошло бы на пользу немного больше любви и особого внимания. Если Capcom попросит меня вернуться к роли Клэр, для меня это будет честью, и я с радостью соглашусь. Но, конечно, всё полностью зависит от Capcom.

Хотя окончательное решение остается за Capcom, фанаты надеются, что следующее большое приключение Клэр Редфилд наконец-то получит заслуженный ремейк.

Tiger Goose
"Исполнительница роли Клэр Редфилд" или "Актриса, озвучившая Клэр Редфилд".

JackBV

Голос это конечно хорошо ( ещё лучше когда от Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) , а внешка то ? Джордан МакЭвен вернётся к "роли"?

alexanderfox

Она это(Мокап сцены имею ввиду) уже сделала в году так 2020-2021.А тут такая: "я бы хотела...бла бла бла" Как сказал Аркадий Исакович Райкин:Ох и дурят нашего брата :) Уже делает рекламу,ключевое слово :"Я бы посмотрела..." значит игра уже почти готова.

Yoshemitsu

По надежным инсайдам Darast Golem'а - Code Veronica уже 6 лет находится в разработке.

Почему Актриса Клэр Редфилд об этом не в курсе

LankyWeaver

суля по всему код веронику не делают