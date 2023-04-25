Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
8.9 258 оценок

Актриса озвучившая Клэр Редфилд хотела бы увидеть ремейк Resident Evil: Code Veronica

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Gruz_
Новости

Ремейк Resident Evil 4 вышел месяц назад и продолжил историю Леона Кеннеди, полицейского-новичка, ставшего закаленным агентом США, но глава Клэр Редфилд осталась незавершенной. Она отправилась в Ракун-Сити на поиски своего брата и едва спаслась от ядерной бомбы вместе с двумя незнакомцами. Для новичков серии ответ на вопрос "Где Крис?" еще не прозвучал, и артистка Стэфани Паниселло, сыгравшая роль Клэр, вместе с фанатами хочет увидеть ответ на этот вопрос в ремейке Code Veronica.

Любой шанс получить больше информации о мире и затронуть его, я считаю особенным и важным. Я знаю, что это игра, которой, вероятно, не помешало бы дополнительное внимание, так что да, конечно, я бы хотел увидеть ее. Вопрос только в том, захотят ли этого фанаты и сможет ли Capcom это сделать. Я не принимаю никакого участия в этом. Если бы они позвонили мне и сказали: "Эй, Стефани, это состоится". Я была бы рада. Может быть, когда-нибудь - скрестим пальцы.

— сказала Паниселло в интервью TheGamer.

Это основная игра во всем, кроме самого наименования, продолжающая историю не только Клэр и Криса, но и Альберта Вескера, и поэтому для многих она является важной частью головоломки, рассказывающей историю Resident Evil 5. В конце концов, именно в RE5 Крис и Вескер вновь появляются в роли протагониста и антагониста.

Когда фанаты смотрят на будущее ремейков Resident Evil, при каждом упоминании Resi5 возникает вопрос: если ремейк будет сделан, то тем, кто играл в четыре ремейка, придется восполнять пробелы. Так или иначе, Крис Редфилд вернулся. Code Veronica может помочь облегчить этот переход, а в качестве дополнительного бонуса - знакомство со Стивом Бернсайдом.

Кроме уверенности в том, что история обретет логическое завершение, поклонники ждут ремейка Code Veronica еще и потому, что им нравится Клэр, и это вполне справедливо - Клэр великолепна, и Паниселло с удовольствием повторит ее роль.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Олег В

и не она одна

6
Arthur Lungran
Актриса озвучившая Клэр Редфилд хотела бы увидеть ремейк Resident Evil: Code Veronica

... но потом не очень хотела, т.к. капком нанял другую актрису для озвучки.

1
CCKrizalid

Ну или пошли бы по сценарию где ей всё же досталась бы эта же роль, но потом она бы сказала что хотела бы увидеть ремейк Ревелейшнс 2.

0
KnDiman

Вот ей, в силу возраста, больше всего необходим ремейк и учитывая современные тенденции и успехи ремейков Re2, RE3, RE4, (в том числе и финансовые) больше чем уверен, что он будет.

0
CCKrizalid

Не сказал бы что Resident Evil 3 Remake был успешным. Потому что халтурненько вышел он. DLC по фулпрайсу нежели полноценная игра.

0
Victor Dukoff

Ага-ага, а потом Капком проведет рокировочку, как с актрисами для Ады Вонг)

0