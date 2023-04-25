Актриса озвучившая Клэр Редфилд хотела бы увидеть ремейк Resident Evil: Code Veronica

Ремейк Resident Evil 4 вышел месяц назад и продолжил историю Леона Кеннеди, полицейского-новичка, ставшего закаленным агентом США, но глава Клэр Редфилд осталась незавершенной. Она отправилась в Ракун-Сити на поиски своего брата и едва спаслась от ядерной бомбы вместе с двумя незнакомцами. Для новичков серии ответ на вопрос "Где Крис?" еще не прозвучал, и артистка Стэфани Паниселло, сыгравшая роль Клэр, вместе с фанатами хочет увидеть ответ на этот вопрос в ремейке Code Veronica.
Любой шанс получить больше информации о мире и затронуть его, я считаю особенным и важным. Я знаю, что это игра, которой, вероятно, не помешало бы дополнительное внимание, так что да, конечно, я бы хотел увидеть ее. Вопрос только в том, захотят ли этого фанаты и сможет ли Capcom это сделать. Я не принимаю никакого участия в этом. Если бы они позвонили мне и сказали: "Эй, Стефани, это состоится". Я была бы рада. Может быть, когда-нибудь - скрестим пальцы.
— сказала Паниселло в интервью TheGamer.
Это основная игра во всем, кроме самого наименования, продолжающая историю не только Клэр и Криса, но и Альберта Вескера, и поэтому для многих она является важной частью головоломки, рассказывающей историю Resident Evil 5. В конце концов, именно в RE5 Крис и Вескер вновь появляются в роли протагониста и антагониста.
Когда фанаты смотрят на будущее ремейков Resident Evil, при каждом упоминании Resi5 возникает вопрос: если ремейк будет сделан, то тем, кто играл в четыре ремейка, придется восполнять пробелы. Так или иначе, Крис Редфилд вернулся. Code Veronica может помочь облегчить этот переход, а в качестве дополнительного бонуса - знакомство со Стивом Бернсайдом.
Кроме уверенности в том, что история обретет логическое завершение, поклонники ждут ремейка Code Veronica еще и потому, что им нравится Клэр, и это вполне справедливо - Клэр великолепна, и Паниселло с удовольствием повторит ее роль.
и не она одна
... но потом не очень хотела, т.к. капком нанял другую актрису для озвучки.
Ну или пошли бы по сценарию где ей всё же досталась бы эта же роль, но потом она бы сказала что хотела бы увидеть ремейк Ревелейшнс 2.
Вот ей, в силу возраста, больше всего необходим ремейк и учитывая современные тенденции и успехи ремейков Re2, RE3, RE4, (в том числе и финансовые) больше чем уверен, что он будет.
Не сказал бы что Resident Evil 3 Remake был успешным. Потому что халтурненько вышел он. DLC по фулпрайсу нежели полноценная игра.
Ага-ага, а потом Капком проведет рокировочку, как с актрисами для Ады Вонг)