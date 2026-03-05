Актёр озвучки Леона Кеннеди призывает Capcom к ремейку Resident Evil: Code Veronica

Актёр, исполняющий роль Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem, Ник Апостолидес, выразил желание увидеть ремейк культовой части серии — Resident Evil: Code Veronica. По его словам, если Capcom создаст новую версию на движке RE Engine с современным повествованием и «реалистичной» актёрской игрой, фанаты будут в восторге.

«Я хотел бы увидеть ремейк Code Veronica, потому что это была очень сложная игра, — сказал Апостолидес в интервью PC Gamer. — История была сумасшедшей и странной, и если сделать её сегодня с новым движком и современным подходом, это была бы просто потрясающая игра».

Актёр добавил, что ремейк должен сохранить уникальный дух оригинала, при этом сгладив некоторые проблемные моменты геймплея, которые могли отпугнуть игроков ранее. Он уверен, что анонс такой версии вызовет бурную реакцию у фанатов.

На данный момент ремейк Code Veronica активно обсуждается в сети, наряду с возможными обновлениями других частей серии, включая Resident Evil Zero. Многие поклонники надеются, что Capcom продолжит традицию успешных ремейков и представит классические игры в современной графике и с улучшенной механикой.