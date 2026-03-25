Актёр озвучки Вескера намекает на возвращение в будущей игре Resident Evil, возможно, в ремейке Code: Veronica

Артек озвучки Крейг Бернатовски, сыгравший Альберта Вескера в ремейке Resident Evil 4 и его дополнении Separate Ways, написал в Twitter/X, намекая на возвращение в будущей части, возможно, в предполагаемом ремейке Code: Veronica. Его твит стал ответом на сообщение официального аккаунта Resident Evil в Twitter/X, посвящённое третьей годовщине ремейка Resident Evil 4 2023 года.

В своем посте Бурнатовски вспомнил, как в 2022 году проходил прослушивание для секретной игры от секретной компании. Он упомянул, что тогда понятия не имел, во что ввязывается, и что теперь очень благодарен за возможность быть частью франшизы Resident Evil. Последняя часть его твита, похоже, намекает на его участие в будущей части. Он написал: «Скоро солнце сядет над веком человечества»

Конкретная фраза, на которую ссылается Бурнатовски, была произнесена Вескером в ремейке Resident Evil 4, а именно в DLC Separate Ways, что предполагает возвращение антагониста серии в будущей неанонсированной игре, вероятно, в ремейке Code: Veronica.

Ранее в этом месяце инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer) заявил, что режиссёрами ремейка Resident Evil Code: Veronica станут Казунори Кадои и Ясухиро Анпо, тот же дуэт, который работал над ремейками Resident Evil 2 и Resident Evil 4. Он также упомянул, что в ещё не анонсированной игре сохранятся все основные элементы оригинальной игры, без существенного удаления контента. Однако, по слухам, некоторые аспекты будут расширены или значительно переработаны.