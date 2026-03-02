Анонс ремейка Resident Evil Code: Veronica может состояться на TGA 2026 - на это намекнул продюсер Capcom

В последние годы Capcom закрепила стратегическое партнерство с площадками продюсера Джеффа Кили, выбирая их для своих наиболее значимых анонсов. Так, официальная презентация Resident Evil Requiem состоялась в рамках Summer Game Fest, а такие проекты, как Okami 2, Onimusha: Way of the Sword и Mega Man: Dual Override, были впервые представлены на церемониях The Game Awards.
В ходе недавнего обмена сообщениями исполнительный продюсер Capcom Джун Такеучи намекнул на участие компании в предстоящей итоговой церемонии года. Поблагодарив Кили за поздравления с релизом Requiem, Такеучи отметил: "Было бы здорово увидеть тебя в конце года...".
В контексте неофициальных данных о разработке ремейка Resident Evil Code: Veronica и его возможном релизе в 2027 году участие Capcom в церемонии The Game Awards, запланированной на декабрь 2026 года, рассматривается как стратегически приоритетное окно для проведения официальной презентации проекта
А он нужен, вроде не основная в серии?
обязателньо нужен! как и зеро и 1 часть
Если 0 и 1 будет такой хренью, как ремастеры, то лучше не надо.
С 13 года ничего нормального не могут сделать, только высеры выходят, 7ка 8ка теперь ещё и стерильный мусор 9ка.
Хоть с классикой не обосритесь.
А что было в 2013, последней помню RE6, но она в 2012. Что не так с RE9?
В 13 она вышла на PC.
Всё, сюжет, атмосфера, всратый перелопаченный лор, тонная фансервиса. Ничего нового, всратый убожество виктор. Залупная Грейс потому что оказывается просто пустышкой, всратые причинные связи, как Леон заболел? Зачем тут Шери вообще? И ещё тонна вопросов)
Только Зено козырный и то, козырный он только потому, что это копия Вескера, манера общения, движения и т.д...
Сюжета в RE никогда не было нормального, а повествование явно лучше многих прошлых частей. Атмосфера на месте, есть оправдания геймплею в стиле VII-VIII частей. Виктор вполне интересным вышел, думал, что будет намного хуже.
На счёт лора, не увидел перелопаченного, больше вопрос по мелким условностям, вроде того, нафига Леон отдал револьвер с 1 пулей, к которому Грейс по логике их не найти, и почему там одна пуля, если у него их может быть шесть. Грейс чем-то прикольная вышла, лучше Клэр точно. С Леоном вроде как раз все ясно, Шэрри уже с 6 была в этой теме, а тут явно минимум в отношениях с Леоном, поэтому и показали. На мой взгляд, после RE4R новая RE9 заслуживает занять 2 место.
Посмотрели, что олды не довольны реквиемом, у же на второй день пошла критика на формуах, и спешат потушить пожар. Типа не переживайте, для вас делают тру резик, ждите)
Да эти фанатики не в счёт, Реквием не шедевр, но вполне хорошая часть вышла, даже геймплей за Грейс оправдан.
Ага Реквием скучно играется.Дошел до Тирана в участке,играю бесплатно с гипервизором.Некоторые зомби на крабхедов похожи очень из Халф Лайф.7 и 8 части намного лучше были,тут как ремейк ремейка 2 части.
Ждем анонса кода вероники! конечно надо ремейк, а то есть только старые порты с дримки и на разные консоли, именно полноценного ремейка не хватает!
Объективно, данный ремейк в приоритете по желанию на ближайший выпуск.
очень долго еще может все переменится