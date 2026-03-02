Анонс ремейка Resident Evil Code: Veronica может состояться на TGA 2026 - на это намекнул продюсер Capcom

В последние годы Capcom закрепила стратегическое партнерство с площадками продюсера Джеффа Кили, выбирая их для своих наиболее значимых анонсов. Так, официальная презентация Resident Evil Requiem состоялась в рамках Summer Game Fest, а такие проекты, как Okami 2, Onimusha: Way of the Sword и Mega Man: Dual Override, были впервые представлены на церемониях The Game Awards.

В ходе недавнего обмена сообщениями исполнительный продюсер Capcom Джун Такеучи намекнул на участие компании в предстоящей итоговой церемонии года. Поблагодарив Кили за поздравления с релизом Requiem, Такеучи отметил: "Было бы здорово увидеть тебя в конце года...".

В контексте неофициальных данных о разработке ремейка Resident Evil Code: Veronica и его возможном релизе в 2027 году участие Capcom в церемонии The Game Awards, запланированной на декабрь 2026 года, рассматривается как стратегически приоритетное окно для проведения официальной презентации проекта