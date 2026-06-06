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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 491 оценка

"Бабушку выпустили из клетки": фанат Resident Evil сдержал обещание спустя два года - но ненадолго

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Сразу после официального анонса Resident Evil Veronica на Summer Game Fest 2026 в центре внимания неожиданно оказался не новый трейлер, а давний интернет-мем, связанный с одним из фанатов серии. Несколько лет назад игрок в шутку пообещал держать свою бабушку «в клетке» до тех пор, пока Capcom не выпустит ремейк Resident Evil Code: Veronica.

После анонса долгожданной игры пользователь опубликовал сообщение, в котором заявил, что наконец-то выполнил обещание и «освободил бабушку».

Однако на этом история не закончилась. В обсуждение неожиданно вмешался официальный аккаунт Resident Evil, после чего свобода продлилась недолго и «бабушку снова отправили в клетку». Сама ситуация быстро превратилась в один из самых вирусных моментов вокруг анонса Resident Evil Veronica, который выйдет в 2027 году на современных платформах.

Индустрия
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
ElfinTarzan
После анонса долгожданной игры пользователь опубликовал сообщение, в котором заявил, что наконец-то выполнил обещание и «освободил бабушку».
9
Serg_Sigil

Какой же это не смешной бред..

7
5uperNova

Очередный бред)

Вадим Якимов

похоже что эта бабушка в ролике и маячит, открывая двери ГГ..)

Rorschach93

анонс мечты стал реальностью