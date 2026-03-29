Capcom намекает на ремейк Code Veronica: в Resident Evil Requiem нашли бутылку "AVERNICO" и гостя Веронику

В сети продолжают находить отсылки к будущему ремейку Resident Evil: Code Veronica. На этот раз внимательные игроки обнаружили намёки прямо в Resident Evil Requiem.

В баре локации Rhodes Hill стоит бутылка с названием "AVERNICO". Если переставить буквы, получается слово "VERONICA". Кроме того, в отеле Wrenwood в регистрационной книге можно разглядеть имя постояльца - "Veronica". Также в книге указано, что Алисса была не только последним гостем, но и "девятым", что совпадает с номером части.

Ранее инсайдеры NateTheHate, Dusk Golem и VGC сообщали, что ремейк Code Veronica анонсируют в этом году, а релиз состоится в начале следующего. Capcom известна своей любовью к подобным пасхалкам: разработчики часто оставляют отсылки к будущим играм в текущих релизах, так как проекты разрабатываются параллельно.