Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 459 оценок

Capcom намекает на ремейк Code Veronica: в Resident Evil Requiem нашли бутылку "AVERNICO" и гостя Веронику

AceTheKing AceTheKing

В сети продолжают находить отсылки к будущему ремейку Resident Evil: Code Veronica. На этот раз внимательные игроки обнаружили намёки прямо в Resident Evil Requiem.

В баре локации Rhodes Hill стоит бутылка с названием "AVERNICO". Если переставить буквы, получается слово "VERONICA". Кроме того, в отеле Wrenwood в регистрационной книге можно разглядеть имя постояльца - "Veronica". Также в книге указано, что Алисса была не только последним гостем, но и "девятым", что совпадает с номером части.

Ранее инсайдеры NateTheHate, Dusk Golem и VGC сообщали, что ремейк Code Veronica анонсируют в этом году, а релиз состоится в начале следующего. Capcom известна своей любовью к подобным пасхалкам: разработчики часто оставляют отсылки к будущим играм в текущих релизах, так как проекты разрабатываются параллельно.

Tommy451

об этой пасхалке узнали на релизе - месяц назад, доброе утро

Otavek

А ещё в сегменте за девочку Хлою в приюте есть отсылка на 1 резидент. Не забудьте через месяц об этом написать новость

BorzyyKhrane

Хех зачем создавать новое, через несколько лет можно обновлять старое и впаривать по новому

Yoshemitsu
Пользователь ВКонтакте

// Елена Лена

