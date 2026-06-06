Capcom не меняла модель Клэр Редфилд: RE Engine просто наконец-то смог точно её воспроизвести

После анонса Resident Evil: Code Veronica Remake и первых рендеров обновлённой Клэр Редфилд часть фанатов решила, что Capcom тихо заменила актрису и нашла новую модель для главной героини. Внешность показалась непривычно другой.

Но никаких замен не было. Фанаты провели сравнение и выяснили: прототип Клэр всё тот же - канадская модель Джордан МакЭвен (Jordan McEwen), которую Capcom использовала ещё в ремейке Resident Evil 2 в 2019 году.

Парадокс в том, что сходство с реальным человеком в ремейке Code Veronica стало заметно выше, чем в RE2 Remake - хотя прототип один и тот же.

Объяснение простое: последняя версия движка RE Engine позволила Capcom перенести черты Джордан МакЭвен куда точнее, чем это было возможно в 2019 году. Форма скул, посадка глаз, естественная асимметрия - всё это раньше так или иначе терялось при переносе в 3D-модель. Теперь не теряется.

По сути, Capcom не нашла нового человека. Они просто наконец смогли сделать то, что хотели с самого начала и разница оказалась настолько заметной, что фанаты приняли её за кастинговую замену.



Resident Evil: Code Veronica Remake выходит в 2027 году.