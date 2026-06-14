Capcom не планирует добавлять Resident Evil Code: Veronica X в сервис Nintendo Switch Online

Capcom официально опровергла слухи о возможном добавлении классической версии Resident Evil Code: Veronica X в ретро-каталог подписочного сервиса Nintendo Switch Online. Соответствующее заявление сделал исполнительный продюсер франшизы Ёсиаки Хирабаяси в рамках закрытой Q&A-сессии с прессой. По его словам, на данный момент у компании «нет таких планов», так как издатель полностью сосредоточен на будущем серии.

Отказ от портирования оригинала, вышедшего 26 лет назад на Sega Dreamcast, напрямую связан с недавним громким анонсом Resident Evil Veronica — ремейка на движке RE Engine. В компании подчеркивают, что данный хоррор позиционируется как важный премиальный ААА-тайтл наравне с основными номерными частями франшизы. Чтобы закрепить этот статус, разработчики пошли на важный шаг и сознательно убрали из названия слово «Code». Это сделано для того, чтобы осовременить проект и дистанцировать его от эпохи консоли от Sega, для которой игра изначально создавалась.

Рзаработкой занимается та же внутренняя команда, которая ранее подарила игрокам коммерчески успешные и высокооцененные ремейки второй и четвертой частей. Новинка откажется от фиксированной камеры и классического управления в пользу современного вида от третьего лица (из-за плеча) с упором на реалистичное погружение в атмосферу survival-хоррора. Кампания обещает быть масштабной: среднее время прохождения составит от 12 до 15 часов, что ставит проект в один ряд с хронометражем RE4 Remake.

Релиз обновленного хоррора запланирован на 2027 год для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.