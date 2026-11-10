Capcom обновила баннер канала RE, сфокусировав внимание на хорроре Resident Evil Veronica с Клэр Редфилд

Японский издатель и разработчик Capcom, судя по всему, готовится вернуть в центр внимания свою грядущую новинку — Resident Evil Veronica. Внимательные фанаты хорроров заметили знаковые изменения в социальных сетях компании: с главного баннера официального YouTube-канала Resident Evil исчезло оформление предыдущей части (Resident Evil Requiem), а его место занял стильный логотип грядущей новинки с изображением обновленной Клэр Редфилд — одной из ключевых героинь франшизы.

Столь внезапное обновление маркетинговых материалов произошло на фоне затянувшегося молчания разработчиков после полноценного анонса ремейка, который состоялся в июне этого года на выставке Summer Game Fest. С тех пор авторы практически не делились подробностями, что делает нынешний шаг явным предвестником скорой демонстрации проекта.

На текущий момент японский издатель не выступал с заявлениями касательно точной даты презентации или публикации свежих промоматериалов. Однако в профильной прессе и среди инсайдеров активно циркулируют слухи, что идеальной площадкой для показа первого геймплейного трейлера может стать церемония The Game Awards 2026, намеченная на грядущий декабрь. Впрочем, компания может пойти и по привычному пути, организовав собственное независимое цифровое шоу Capcom Showcase.

Напомним, что согласно свежему финансовому отчету, релиз Resident Evil Veronica запланирован на 2027 год для PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, однако конкретные сроки авторы пока предпочитают держать в секрете.