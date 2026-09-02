Capcom представила эксклюзивный мерч по Resident Evil Veronica к Tokyo Game Show

и Street Fighter 6.Компания Capcom запустила официальный сайт к Tokyo Game Show (TGS), где раскрыла список проектов для грядущей выставки. Посетителям покажут материалы по таким играм, как Monster Hunter Wilds: Ascendance, Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override, PRAGMATA, Onimusha: Way of the Sword

К мероприятию TGS 2026 издатель также подготовил эксклюзивный мерч по вселенной Resident Evil Veronica — металлическую папку за 700 иен и сумку за 2640 иен. Дизайн вещей отсылает к знаменитой куртке Клэр Редфилд с классической надписью «Let me Live», дополненной новой фразой «Made in heaven. Forget in hell». Товары доступны в магазине e-Capcom с возможностью международной доставки через WorldShopping.

Хотя полноценной презентации ремейка Resident Evil CODE: Veronica в планах не значится, в игровом сообществе надеются на сюрпризы. По мнению фанатов, тизеры могут показать на онлайн-презентации Capcom Spotlight, которая выйдет в эфир 16 сентября в 17:00 по московскому времени.

Сама же выставка TGS пройдет с 17 по 21 сентября в японском комплексе Makuhari Messe (город Тиба). На стендах партнеров Capcom также можно будет опробовать демоверсию мобильной Monster Hunter Outlanders, посетить тематический страйкбольный тир по Resident Evil от Tokyo Marui и узнать подробности о новом фильме во вселенной Street Fighter.