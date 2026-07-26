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Для фэнтезийной ролевой игры Mirthwood официально запустили бета-тестирование сетевого мультиплеера
Авторы Spark in the Dark поделились планами по развитию проекта
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