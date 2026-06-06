Добро пожаловать в Париж: Состоялся долгожданный анонс ремейка Resident Evil Code Veronica - выход уже в 2027 году

Открытие выставки Summer Game Fest 2026 началось с настоящего "сюрприза" (про который все уже знали) для поклонников жанра survival horror. Самым первым анонсом масштабного шоу стала официальная презентация долгожданного ремейка классической игры, о котором так долго ходили слухи. Компания Capcom наконец-то прервала молчание и подтвердила: история Клэр Редфилд получит современное переосмысление.

Дебютный трейлер начался весьма нестандартно — с перспективы от первого лица в парижской квартире. Камера следовала за пожилой француженкой, приглашающей зрителя войти в захламленную квартиру её брата. Поначалу гнетущая, но относительно спокойная аура очень быстро переросла во что-то откровенно зловещее, что вызвало восторженные крики толпы в зале, когда на экране появился логотип культовой франшизы Resident Evil.

Важной и слегка ироничной деталью анонса стало изменение названия. Японский издатель решил сделать тайтл более лаконичным, отбросив приставку «Code». Теперь проект официально именуется просто RESIDENT EVIL - VERONICA.

Как можно судить по ролику, игра получит новую графику в стиле последних игр серии. Разработчики продемонстрировали высокий уровень графической точности и производительности как в кат-сценах, так и в коротких фрагментах, напоминающих реальный геймплей.

В сюжетном плане ремейк должен остаться верен оригиналу 2000 года. Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Клэр Редфилд, которая продолжает отчаянные поиски своего брата Криса. Её расследование в Париже заканчивается провалом: Клэр берут в плен и отправляют на изолированный остров в тюрьму Рокфорт. Вскоре на базу совершается нападение, происходит утечка Т-вируса, и комплекс заполняют ходячие мертвецы. Чтобы выжить и сбежать, героине придется собирать припасы и оружие, а затем отправиться на далекую антарктическую базу корпорации Umbrella, где ей предстоит раскрыть пугающие тайны жутких близнецов Эшфорд.

В самом конце трейлера создатели назвали релизное окно — возвращение обновленного сурвайвал-хоррора Resident Evil - Veronica запланировано на 2027 год.