ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 449 оценок

Dusk Golem: Ремейк Resident Evil Code: Veronica может стать лучшим в истории франшизы

TheSkoofLord

Известный игровой инсайдер Dusk Golem снова подогрел интерес фанатов жанра survival horror. Согласно его источникам, долгожданный ремейк Resident Evil Code: Veronica имеет все шансы стать лучшим переизданием в истории Capcom, потенциально превзойдя успех даже ремейков RE2 и RE4.

Сообщается, что руководство Capcom испытывает огромную уверенность в этом проекте. Внутренние тесты показывают исключительно положительные результаты, а команда разработчиков прикладывает максимум усилий, чтобы достойно адаптировать историю Клэр и Криса Редфилдов. После многолетних просьб со стороны сообщества становится ясно, что Capcom не просто прислушалась к фанатам, но и намерена выпустить настоящий шедевр.

Индустрия Слухи
Ваш комментарий
TheSkoofLord
Александр Гоголев

Ну и клоуны эти инсайдеры и аналитики. Кто вообще будет играть в это уавно без Леона Кеннеди? Дайте нам Леона будут продажи, а иначе шиш с маслом.

Vetrjak
Известный игровой инсайдер Dusk Golem

Смешно

Согласно его источникам

По черкашам на унитазе гадает видимо

SuperbLynford

Во всяком случае жду этот проект больше чем ремейк Resident Evil 5. Тем более эта часть доступна на пк только через эмулятор.

Геральт Батькович

может стать, а может и не стать, интрига