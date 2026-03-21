Dusk Golem: Ремейк Resident Evil Code: Veronica может стать лучшим в истории франшизы

Известный игровой инсайдер Dusk Golem снова подогрел интерес фанатов жанра survival horror. Согласно его источникам, долгожданный ремейк Resident Evil Code: Veronica имеет все шансы стать лучшим переизданием в истории Capcom, потенциально превзойдя успех даже ремейков RE2 и RE4.

Сообщается, что руководство Capcom испытывает огромную уверенность в этом проекте. Внутренние тесты показывают исключительно положительные результаты, а команда разработчиков прикладывает максимум усилий, чтобы достойно адаптировать историю Клэр и Криса Редфилдов. После многолетних просьб со стороны сообщества становится ясно, что Capcom не просто прислушалась к фанатам, но и намерена выпустить настоящий шедевр.