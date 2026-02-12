Dusk Golem вновь утверждает что следующим ремейком Resident Evil станет Code Veronica, а не RE5

Инсайдер Dusk Golem снова прокомментировал слухи о будущем серии Resident Evil, на этот раз жёстко опровергнув разговоры о скором ремейке Resident Evil 5. По его словам, следующей игрой, которая получит обновлённую версию, по-прежнему остаётся Resident Evil — Code: Veronica.

Поводом для новой волны слухов стала всплывшая ESRB-регистрация версии RE5 для Xbox Series, из-за которой некоторые СМИ заговорили о скором анонсе ремейка. Однако, как поясняет Dusk Golem, эти рейтинги появились ещё около года назад и касаются не только RE5, но и Revelations 1 и 2 — и пока ни к чему не привели.

Инсайдер считает, что подобные действия Capcom скорее связаны с подготовкой к 30-летию франшизы, а не с разработкой ремейков. Более того, он утверждает, что ремейк RE5 даже не получил «зелёный свет», тогда как Code Veronica остаётся главным кандидатом на обновление.

При этом Dusk Golem напоминает, что аналогичные рейтинги тогда же получили и Resident Evil 6 с Resident Evil 7, что делает массовые ремейки сразу нескольких частей маловероятными.