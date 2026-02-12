Dusk Golem вновь утверждает что следующим ремейком Resident Evil станет Code Veronica, а не RE5

Инсайдер Dusk Golem снова прокомментировал слухи о будущем серии Resident Evil, на этот раз жёстко опровергнув разговоры о скором ремейке Resident Evil 5. По его словам, следующей игрой, которая получит обновлённую версию, по-прежнему остаётся Resident Evil — Code: Veronica.
Поводом для новой волны слухов стала всплывшая ESRB-регистрация версии RE5 для Xbox Series, из-за которой некоторые СМИ заговорили о скором анонсе ремейка. Однако, как поясняет Dusk Golem, эти рейтинги появились ещё около года назад и касаются не только RE5, но и Revelations 1 и 2 — и пока ни к чему не привели.
Инсайдер считает, что подобные действия Capcom скорее связаны с подготовкой к 30-летию франшизы, а не с разработкой ремейков. Более того, он утверждает, что ремейк RE5 даже не получил «зелёный свет», тогда как Code Veronica остаётся главным кандидатом на обновление.
При этом Dusk Golem напоминает, что аналогичные рейтинги тогда же получили и Resident Evil 6 с Resident Evil 7, что делает массовые ремейки сразу нескольких частей маловероятными.
как же они ссутся про отстрел черных игру делать, боже мой.
Там не только из-за повестки. Игра сама по себе была не очень, ей нужно полное переосмысление. Ну а тем кому нравилось - "долби клавишу что-бы ударить камень" - ну им полный ремейк собственно и не нужен.
6 часть тоже - там вся игра состоит из quick-time-event - долби клавишу что-бы ползти, долби клавишу что-бы уклонится, долби клавишу что-бы перепрыгнуть, долби клавишу что-бы бежать...
В геймплейных кадрах ре 9 много противников с чёрным цветом кожи
Не, доля истины в его словах есть - в RE5 там все противники темнокожие. Да, да, потому что место действия в африке, но борцунам за права кого угодно - пофиг.
По этому Capcom немножко очкуют на самом деле.
Этих резидентов наплодили такую кучу, что колда отдыхает.
Ты резики не сравнивай с этим го*ном что делают майки , под названием калда - от слова калл
Так отличные игры, за такие игры я готов платить, к сожалению ни кто кроме Capcom больше ни делает ни чего подобного, ну еще в 2023 году вышел шедевральный ремейк Dead Space, всё.
Ну есть еще инди проекты но там из за ограниченного бюджета есть много недостатков.
Да такой же хлам, очередной попаданец играет в лут гоблина и отстреливает ворон ради драгоценностей, чтобы потом их слить у стремного торговца.
он брехло
Я что-то у Dusk Golem'а этой темы не нашел. Перешел в X, а там последний комментарий от него про RE:Revelations, о которой тут вчера как раз вышла новость. Так где он об этом написал?
То что не будет ремейка RE 5 это и так понятно, по крайней мере в ближайшее время, в ремейк Вероники я еще могу поверить, собственно его очень жду.
Ну так это отлично. 5я часть и сейчас вполне актуальна, бери и играй, хоть в коопе.
Не забуть долбить F для уворота, бега и других quck-time event.
В ко-опе любая, даже самая дерьмовая игра будет весёлой. Попробуй в соло, на серьёзных щах пройти)))
И в соло отлично играется. А по qte только приятная ностальгия, так как игр таких уже и не делают, почти.
5 часть фуфло,до конца не прошел даже.Там в принципе нормальных частей и не осталось уже,которые стоит ремейкать.
Одна бабка на лавочке утверждает. Согласятся ли её соседки?
Поскольку играю только в те Резики,где есть зомби, то после 2 и 3 части очень хочется увидеть эту....