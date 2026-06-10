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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 517 оценок

Фанаты вспоминают странные и нелепые моменты Resident Evil: Code Veronica после анонса ремейка

IKarasik IKarasik

После анонса ремейка Resident Evil: Code Veronica на Summer Game Fest 2026 фанаты серии начали массово вспоминать одну из самых необычных особенностей оригинальной игры — её порой откровенно нелепую озвучку и постановку сцен.

Добро пожаловать в Париж: Состоялся долгожданный анонс ремейка Resident Evil Code Veronica - выход уже в 2027 году

Несмотря на статус культовой части франшизы, вышедшая в 2000 году Code Veronica запомнилась не только атмосферой и сюжетом, но и странными диалогами, переигранными эмоциями персонажей и сценами, которые сегодня многие воспринимают скорее как комедию, чем как хоррор.

Особое внимание игроки вновь обратили на Альфреда Эшфорда и Стива Бернсайда, чьи реплики и эмоциональные моменты давно стали мемами среди поклонников Resident Evil. В социальных сетях и на форумах пользователи делятся фрагментами из оригинальной игры, обсуждая, какие элементы стоит сохранить в ремейке, а какие лучше полностью переработать.

Многие сходятся во мнении, что современная версия наверняка получит более серьёзную постановку и качественную актёрскую игру, однако часть фанатов опасается, что вместе с этим исчезнет и своеобразное очарование оригинала.

Ремейк Resident Evil: Code Veronica был официально анонсирован Capcom и должен выйти в 2027 году.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Death to Spies

Надеюсь что в ремейке, не будет бесконечных, ядовитых мотыльков, на базе в антарктиде, в коридоре перед комнатой сохранения!

Mr.DOOM

Клееер.