Фанаты вспоминают странные и нелепые моменты Resident Evil: Code Veronica после анонса ремейка

После анонса ремейка Resident Evil: Code Veronica на Summer Game Fest 2026 фанаты серии начали массово вспоминать одну из самых необычных особенностей оригинальной игры — её порой откровенно нелепую озвучку и постановку сцен.

Несмотря на статус культовой части франшизы, вышедшая в 2000 году Code Veronica запомнилась не только атмосферой и сюжетом, но и странными диалогами, переигранными эмоциями персонажей и сценами, которые сегодня многие воспринимают скорее как комедию, чем как хоррор.

Особое внимание игроки вновь обратили на Альфреда Эшфорда и Стива Бернсайда, чьи реплики и эмоциональные моменты давно стали мемами среди поклонников Resident Evil. В социальных сетях и на форумах пользователи делятся фрагментами из оригинальной игры, обсуждая, какие элементы стоит сохранить в ремейке, а какие лучше полностью переработать.

Многие сходятся во мнении, что современная версия наверняка получит более серьёзную постановку и качественную актёрскую игру, однако часть фанатов опасается, что вместе с этим исчезнет и своеобразное очарование оригинала.

Ремейк Resident Evil: Code Veronica был официально анонсирован Capcom и должен выйти в 2027 году.