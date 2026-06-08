Гипердетализация модели Клэр в ремейке Code: Veronica спровоцировала споры из-за волос на лице

Обновленная модель Клэр Рэдфилд в ремейке Resident Evil Code: Veronica вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов. Причина - чрезвычайно высокая детализация текстуры кожи, в частности заметная пушковая растительность на лице героини при близком рассмотрении и в определенном освещении.
"Кто-нибудь может объяснить, почему, черт возьми, у Клэр борода?" - написал один из пользователей, прикрепив крупный план модели. Некоторые выражают недовольство тем, что разработчики тратят ресурсы на элементы, которые редко встречаются во время геймплея, и это создает угрозу производительности.
Зачем вообще тратить время на моделирование волос, которые никто никогда не увидит в обычном режиме?
Некоторые стали сравнивать Клэр с Элой, у которой также из-за высокой детализации были волосы на лице, что стало поводом для многочисленных шуток и мемов.
Многие участники обсуждения, напротив, защищают подход Capcom, обвиняя критиков в том, что они никогда не видели настоящих женщин. Большинство серьезных фанатов сходятся во мнении, что гипердетализация - это общая тенденция современных ремейков, которая в конечном итоге повышает качество, хотя иногда и провоцирует ненужные споры.
Открою маленький секрет - это пушок. И он есть у всех! На западе даже тренд был, за счет какого-то спрея девушки у себя пушок такой находили и начинали бриться... Только это было чревато тем, что потом начинала расти щетина). Такой пушок есть даже у детей некоторых! У людей там нормально с мозгами всё, или совсем рехнулись?!
Это млять пушок... Он есть у всех... Что за бред мля? Там была одна дамочка в тики токе которая решила убрать этот пушок и у неё стали расти волосы на лице. Короче кошмар!
Бородатая Эклер😁
Бред, это было еще во втором хорайзене. Смысл спустя 4 года удивляться такому
Опять борода? Да, персиковый пух реально есть, но в играх не нужно настолько показывать реальность, как например, персонажи между истреблением зомби в туалет ходят. Так и здесь, это просто ненужная деталь, которая ещё и уродует персонажа, потому, что в реальности это незаметно из-за естественного света, а в играх наоборот довольно заметно. Давайте ещё прыщей нафигачьте, синяков под глазами, немытые волосы... Тупость.