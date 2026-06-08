Гипердетализация модели Клэр в ремейке Code: Veronica спровоцировала споры из-за волос на лице

Обновленная модель Клэр Рэдфилд в ремейке Resident Evil Code: Veronica вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов. Причина - чрезвычайно высокая детализация текстуры кожи, в частности заметная пушковая растительность на лице героини при близком рассмотрении и в определенном освещении.

"Кто-нибудь может объяснить, почему, черт возьми, у Клэр борода?" - написал один из пользователей, прикрепив крупный план модели. Некоторые выражают недовольство тем, что разработчики тратят ресурсы на элементы, которые редко встречаются во время геймплея, и это создает угрозу производительности.

Зачем вообще тратить время на моделирование волос, которые никто никогда не увидит в обычном режиме?

Некоторые стали сравнивать Клэр с Элой, у которой также из-за высокой детализации были волосы на лице, что стало поводом для многочисленных шуток и мемов.

Многие участники обсуждения, напротив, защищают подход Capcom, обвиняя критиков в том, что они никогда не видели настоящих женщин. Большинство серьезных фанатов сходятся во мнении, что гипердетализация - это общая тенденция современных ремейков, которая в конечном итоге повышает качество, хотя иногда и провоцирует ненужные споры.