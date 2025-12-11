Хидэки Камия: Code: Veronica никогда не была третьей частью серии Resident Evil

Многие годы ходили слухи, что Resident Evil CODE: Veronica первоначально была третьей частью франшизы Resident Evil, но из-за эксклюзивного права Sony на третью часть и того факта, что Resident Evil CODE: Veronica была эксклюзивной для Sega Dreamcast, игра получила другое название.

Хидэки Камия, руководитель Resident Evil 2, в недавнем твите подтвердил, что Code: Veronica все время называлась именно так и никогда не была третьей частью франшизы. Изначально третья часть франшизы была спин-оффом, но Окамото, продюсер серии на тот момент, решил превратить проект в Resident Evil 3, что вызвало недовольство со стороны Синдзи Миками, создателя игры на тот момент. Компания Sony никоим образом не была вовлечена в этот процесс.

Напомним, что релиз Resident Evil Code: Veronica на консоли Sega Dreamcast состоялся в далеком 2000 году. Позже игра была портирована на PlayStation 2, GameCube и другие платформы.