Хидэки Камия: Code: Veronica никогда не была третьей частью серии Resident Evil

Многие годы ходили слухи, что Resident Evil CODE: Veronica первоначально была третьей частью франшизы Resident Evil, но из-за эксклюзивного права Sony на третью часть и того факта, что Resident Evil CODE: Veronica была эксклюзивной для Sega Dreamcast, игра получила другое название.
Хидэки Камия, руководитель Resident Evil 2, в недавнем твите подтвердил, что Code: Veronica все время называлась именно так и никогда не была третьей частью франшизы. Изначально третья часть франшизы была спин-оффом, но Окамото, продюсер серии на тот момент, решил превратить проект в Resident Evil 3, что вызвало недовольство со стороны Синдзи Миками, создателя игры на тот момент. Компания Sony никоим образом не была вовлечена в этот процесс.
Напомним, что релиз Resident Evil Code: Veronica на консоли Sega Dreamcast состоялся в далеком 2000 году. Позже игра была портирована на PlayStation 2, GameCube и другие платформы.
Он бы лучше ремейк Вероники сделал вместо того что бы языком чесать.
Сделают, сделают
Он давно уже ушёл из Capcom.
да делают ее уже.С 2020 в разработке.
Самая шикарная часть из всех,а если ремку сделают идеально в обще огонь будет.
Да!!!Эту лабораторию в которую попадаешь после крушения самолета никогда не забуду)))
Новости с опозданием на pg, когда у 4de в тг канале первой появилось.
Про то, что Code Veronica не была 3 частью по моему давно уже сказали
а devil may cry должна была быть 4 только сеттинг изменили
Игра на куче платформ выходила, а на пк так и не добралась к сожалению. Ее бы в Steam, в каком-нибудь Classic Collection увидеть, но судя по заявлениям Capcom о старых играх вряд ли такое случится.