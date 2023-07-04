Игра заслуживает большего внимания: Стефани Паниселло надеяться на создание ремейка Resident Evil CODE: Veronica

Стефани Паниселло, актриса, озвучивающая Клэр Редфилд в ремейке Resident Evil 2, рассказала, что хотела бы увидеть ремейк Resident Evil CODE: Veronica Remake, полагая, что классическая игра 2000 года в жанре survival horror - это "игра, которая заслуживает большего внимания".
В беседе с Push Square Паниселло, которая также озвучила сестру Редфилда в Resident Evil Infinite Darkness и грядущей Resident Evil Death Island, прямо заявила, что ремейк Resident Evil CODE: Veronica зависит от Capcom, и что пока ничего не известно. Впрочем, актриса подчеркнула, что была бы очень заинтересована в повторном исполнении своей роли в этом проекте.
Извечный вопрос. Мне задают его довольно регулярно. К сожалению, это зависит не от меня. Я соглашусь с тем, что эта игра заслуживает большего внимания. Для меня было бы честью, если бы Capcom решила сделать ремейк и пригласить меня еще раз. Но решение в конечном счете принимает Capcom, к тому же для меня очень важно, куда именно ремейки ведут франшизу, так что скрестим пальцы, чтобы мы получили эту игру.
Действие Resident Evil CODE: Veronica, изначально выпущенное на Dreamcast, происходит через три месяца после событий Resident Evil 2. По сюжету Клэр попадает в плен к корпорации "Амбрелла" во время штурма объекта в Париже и отправляется на отдаленный остров, управляемый корпорацией. Позже игра была перенесена на PS2 под названием Resident Evil CODE: Veronica X с дополнительными сценами с участием Альберта Вескера.
Capcom уже говорила, что пока не планирует создавать ремейк Resident Evil CODE: Veronica, тем не менее, фанаты очень надеются, что игра обретет новую жизнь.
Resident Evil CODE: Veronica на dreamcast в то время была очень впечатляющей игрой! Считай первая игра на моей приставке.
Врет как дышит,либо уже озвучила либо уже это делает.Второй раз намекает.
надеяться))))
автор, может правильно будет "надеется"?
Т.е. она хочет чтоб на одном сайте появлялись видосики с ней? ну с её персонажем.
где ее жизнь НИнаСелло ...