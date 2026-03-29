Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 459 оценок

Игроки нашли новый намек на ремейк Code Veronica: в Resident Evil Requiem есть гость Вероника в номере 303

AceTheKing AceTheKing

В сети продолжают находить отсылки к будущему ремейку Resident Evil: Code Veronica. На этот раз внимательные игроки обнаружили новый намек в Resident Evil Requiem.

После добавления в последнем обновлении фоторежима, в отеле Wrenwood в регистрационной книге игроки смогли приблизить и разглядеть имя одного из постояльцей - "Veronica". Примечательно, что она находится в номере 303 - многие фанаты Resident Evil считают именно Code Veronica настоящей третьей частью. Также в книге указано, что Алисса была не только последним гостем, но и "девятым", что совпадает с номером части.

Ранее инсайдеры NateTheHate, Dusk Golem и VGC сообщали, что ремейк Code Veronica анонсируют в этом году, а релиз состоится в начале следующего. Capcom известна своей любовью к подобным пасхалкам: разработчики часто оставляют отсылки к будущим играм в текущих релизах, так как проекты разрабатываются параллельно.

Комментарии:  21
Tommy451

об этой пасхалке узнали на релизе - месяц назад, доброе утро

Otavek

А ещё в сегменте за девочку Хлою в приюте есть отсылка на 1 резидент. Не забудьте через месяц об этом написать новость

BorzyyKhrane

Хех зачем создавать новое, через несколько лет можно обновлять старое и впаривать по новому

