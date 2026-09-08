Инсайд от Team Biohazard: Ремейк Resident Evil: Veronica выйдет во втором квартале 2027 года

Фанатам классической эпохи Resident Evil стоит приготовиться к долгому, но интригующему ожиданию. В сети появились свежие слухи о потенциальной дате выхода долгожданного ремейка Resident Evil: Veronica.

По данным известной инсайдерской группы Team Biohazard, Capcom нацелена на релиз игры во втором квартале 2027 года (конец весны - начало лета).

Главные детали:

Окно релиза: Выход игры планируется на позднюю весну или начало лета 2027 года (май – июнь).

Привычный график Capcom: Подобное релизное окно идеально совпадает с традиционным графиком японского издателя - крупные флагманские хорроры компании практически всегда выходят именно в весенне-летний период.

Сюжетная ценность: Напомним, что оригинал Code Veronica, вышедший в 2000 году, расскажет о приключениях Клэр Редфилд на острове Рокфорт и её воссоединении с братом Крисом в борьбе против корпорации Umbrella и семейства Эшфорд. Многие фанаты считают именно эту часть «истинной третьей историей» классической эпохи.

2027 год кажется далеким, но для проекта такого масштаба срок вполне оправдан. Ремейк Code Veronica - один из самых желанных запросов сообщества Resident Evil, и если Capcom доведет его до уровня обновленной RE2 и RE4, ожидание определенно будет того стоить.