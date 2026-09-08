Инсайд от Team Biohazard: Ремейк Resident Evil: Veronica выйдет во втором квартале 2027 года

Фанатам классической эпохи Resident Evil стоит приготовиться к долгому, но интригующему ожиданию. В сети появились свежие слухи о потенциальной дате выхода долгожданного ремейка Resident Evil: Veronica.
По данным известной инсайдерской группы Team Biohazard, Capcom нацелена на релиз игры во втором квартале 2027 года (конец весны - начало лета).
Главные детали:
- Окно релиза: Выход игры планируется на позднюю весну или начало лета 2027 года (май – июнь).
- Привычный график Capcom: Подобное релизное окно идеально совпадает с традиционным графиком японского издателя - крупные флагманские хорроры компании практически всегда выходят именно в весенне-летний период.
- Сюжетная ценность: Напомним, что оригинал Code Veronica, вышедший в 2000 году, расскажет о приключениях Клэр Редфилд на острове Рокфорт и её воссоединении с братом Крисом в борьбе против корпорации Umbrella и семейства Эшфорд. Многие фанаты считают именно эту часть «истинной третьей историей» классической эпохи.
2027 год кажется далеким, но для проекта такого масштаба срок вполне оправдан. Ремейк Code Veronica - один из самых желанных запросов сообщества Resident Evil, и если Capcom доведет его до уровня обновленной RE2 и RE4, ожидание определенно будет того стоить.
Уверен на 100%, что игра будет пушкой. Capcom учли все ошибки прошлого, набрались опыта и теперь выдают один шедевр за другим. А уж масштаб Code Veronica с ее локациями, тюрьмой, особняком Эшфордов и Антарктидой идеально ляжет на рельсы современных ремейков. Верю в студию!
Кэпком в этом году прям лучшие ( имхо конечно , да и играл не во все от них в это году , только в Реквием и Прагмату и они были очень класными , но обязательно попробую Онимушу , написали что тоже очень хорошая игрушка , про Монстр Хантер не могу ничего сказать , погамал немного и что то совсем не впечатлило , крч не мое ) , буду ждать новый Резик c милашкой Джордан в роли Клэр .
бред ,они всегда зимой выпускают резики