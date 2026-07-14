Инсайдер раскрыл детали грядущей демоверсии ремейка Resident Evil Veronica

В сети появились свежие подробности о тестовой версии ожидаемого ремейка Resident Evil Veronica. Авторитетный инсайдер раскрыл хронометраж демо и рассказал, какие сюжетные сцены смогут увидеть игроки. Ожидается, что демоверсия наглядно продемонстрирует, насколько сильно обновленная игра отличается от культового оригинала 2000 года.

Как сообщает портал EGW News со ссылкой на инсайдера Marcox, демонстрационная версия получит строгий лимит: на ознакомление игрокам выделят всего 30 минут, а запустить сессию можно будет лишь единожды. Основная задача данного релиза — презентовать широкой публике обновленные возможности движка RE Engine, включая продвинутую систему трехмерного динамического освещения. Оценить техническое исполнение пользователи смогут как на ПК, так и на консолях текущего поколения.

В рамках получасового демо игрокам предстоит управлять Клэр Редфилд во время её проникновения в парижский офис корпорации Umbrella. Разработчики сделают акцент на исследовании замкнутых пространств и тестировании новой механики уклонения от врагов. Финалом ознакомительного фрагмента станет пленение главной героини и её последующая транспортировка в тюрьму на острове Рокфорт.

Несмотря на молчание Capcom, известно, что ремейк Resident Evil Veronica от авторов RE2 и RE4 выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2 с полностью переосмысленными графикой и геймплеем.