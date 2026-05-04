Инсайдер: Ремейк Code Veronica покажут в июне на Summer Game Fest

Пока все спорили о том, какую часть Resident Evil компания Capcom отправит на переработку следующей, авторитетный инсайдер DuskGolem подбросил в сеть настоящий «информационный взрыв». По его данным, полноценный ремейк Resident Evil: Code Veronica с высокой долей вероятности будет официально представлен на Summer Game Fest в июне этого года.

Почему это главная новость для фанатов хорроров:

Возвращение к корням: После феноменального успеха ремейков RE2, RE3 и RE4, именно Code Veronica оставалась самым востребованным проектом у фанатов. Это прямое продолжение истории Клэр Редфилд, которое многие считают «настоящей третьей частью».

Остров Рокфорт в 4K: Нас ждет полное переосмысление приключений Клэр и Криса Редфилдов на жутком острове Рокфорт и в Антарктиде. Современные технологии и движок RE Engine позволят превратить готическую атмосферу игры в настоящий визуальный шедевр.

Исправление классики: Разработчики наверняка переработают самые спорные моменты оригинала (привет, Стив Бёрнсайд!), сделав сюжет более серьезным и мрачным, в духе последних ремейков.

Идеальный тайминг: Летние игровые презентации - лучшее время для крупных анонсов Capcom. Если слух подтвердится, нас ждет один из самых громких показов этого года.

Хотя Capcom официально хранит молчание, репутация DuskGolem заставляет верить в то, что Клэр и Крис уже готовятся к своей самой опасной миссии в обновленном формате.