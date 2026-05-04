Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 470 оценок

Инсайдер: Ремейк Code Veronica покажут в июне на Summer Game Fest

TheSkoofLord TheSkoofLord

Пока все спорили о том, какую часть Resident Evil компания Capcom отправит на переработку следующей, авторитетный инсайдер DuskGolem подбросил в сеть настоящий «информационный взрыв». По его данным, полноценный ремейк Resident Evil: Code Veronica с высокой долей вероятности будет официально представлен на Summer Game Fest в июне этого года.

Почему это главная новость для фанатов хорроров:

  • Возвращение к корням: После феноменального успеха ремейков RE2, RE3 и RE4, именно Code Veronica оставалась самым востребованным проектом у фанатов. Это прямое продолжение истории Клэр Редфилд, которое многие считают «настоящей третьей частью».
  • Остров Рокфорт в 4K: Нас ждет полное переосмысление приключений Клэр и Криса Редфилдов на жутком острове Рокфорт и в Антарктиде. Современные технологии и движок RE Engine позволят превратить готическую атмосферу игры в настоящий визуальный шедевр.
  • Исправление классики: Разработчики наверняка переработают самые спорные моменты оригинала (привет, Стив Бёрнсайд!), сделав сюжет более серьезным и мрачным, в духе последних ремейков.
  • Идеальный тайминг: Летние игровые презентации - лучшее время для крупных анонсов Capcom. Если слух подтвердится, нас ждет один из самых громких показов этого года.

Хотя Capcom официально хранит молчание, репутация DuskGolem заставляет верить в то, что Клэр и Крис уже готовятся к своей самой опасной миссии в обновленном формате.

Слухи
Комментарии:  11
Авторитетный инсайдер DuskGolem 😂

Дальше можно не читать // Сергей Тихонов

Yoshemitsu
авторитетный инсайдер DuskGolem
UralGames83Ru

репутация DuskGolem заставляет верить

Интересно, это какая такая репутация этого чушпана, который ничего вообще не угадал, может заставить поверить? То что ремейк делают, мы это и без этого чушпана знаем итак! 😉🙃

Night Driving Avenger
Ремейк Code Veronica покажут в июне на Summer Game Fest
авторитетный инсайдер DuskGolem подбросил в сеть настоящий «информационный взрыв»
TX ZX

да да, инсайдер...

