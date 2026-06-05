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Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 477 оценок

Инсайдер: ремейк Resident Evil: Code Veronica покажут на Summer Game Fest с вероятностью 99%

AceTheKing AceTheKing

Немецкое издание ScreenFire Germany, которое ранее точно предсказало анонс Resident Evil Requiem на прошлогоднем Summer Game Fest, выпустило новый прогноз.

По их данным, на грядущем мероприятии с вероятностью 99% состоится анонс ремейка Resident Evil: Code Veronica. Инсайдеры ссылаются на свои источники, которые в прошлый раз не подвели. ScreenFire Germany подчёркивает, что сейчас шансы увидеть анонс максимальны.

Презентация пройдёт уже сегодня ночью в рамках Summer Game Fest 2026.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Инсайдер: ремейк Resident Evil: Code Veronica покажут на Summer Game Fest с вероятностью 99%

Делаем ставки, на рот и жопу даска голема 😂

3
BaGa-HaCkEr

Надеюсь он будет не такой короткий как ремейк RE3, хотя Голему я вообще не доверяю.