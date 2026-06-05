Немецкое издание ScreenFire Germany, которое ранее точно предсказало анонс Resident Evil Requiem на прошлогоднем Summer Game Fest, выпустило новый прогноз.
По их данным, на грядущем мероприятии с вероятностью 99% состоится анонс ремейка Resident Evil: Code Veronica. Инсайдеры ссылаются на свои источники, которые в прошлый раз не подвели. ScreenFire Germany подчёркивает, что сейчас шансы увидеть анонс максимальны.
Презентация пройдёт уже сегодня ночью в рамках Summer Game Fest 2026.
Инсайдер: ремейк Resident Evil: Code Veronica покажут на Summer Game Fest с вероятностью 99%
Делаем ставки, на рот и жопу даска голема 😂
Надеюсь он будет не такой короткий как ремейк RE3, хотя Голему я вообще не доверяю.