Инсайдер: ремейк Resident Evil: Code Veronica покажут на Summer Game Fest с вероятностью 99%

Немецкое издание ScreenFire Germany, которое ранее точно предсказало анонс Resident Evil Requiem на прошлогоднем Summer Game Fest, выпустило новый прогноз.

По их данным, на грядущем мероприятии с вероятностью 99% состоится анонс ремейка Resident Evil: Code Veronica. Инсайдеры ссылаются на свои источники, которые в прошлый раз не подвели. ScreenFire Germany подчёркивает, что сейчас шансы увидеть анонс максимальны.

Презентация пройдёт уже сегодня ночью в рамках Summer Game Fest 2026.