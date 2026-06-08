Инсайдер: Ремейк Resident Evil Veronica выйдет в начале 2027 года

Официальный анонс Resident Evil Veronica от компании Capcom на Summer Game Fest подтвердил слухи, будоражившие фанатов месяцами. Японский издатель готовит масштабные изменения для оригинальной игры. Известный инсайдер серии Dusk Golem поделился ключевыми деталями проекта и раскрыл планы компании на релиз.

По данным инсайдера, Capcom планирует выпустить хоррор в первой половине 2027 года. Разработчики нацелены на первый квартал, чтобы приурочить релиз к грандиозному 30-летию франшизы Resident Evil. Финальные детали графика пока не утверждены, но вектор разработки ясен.

Я слышал, что релизное окно, на которое целится Capcom, — это первая половина 2027 года, а если получится, то и первый квартал, чтобы приурочить выход к празднованию 30-летнего юбилея серии. Я уверен, у них есть свои причины, почему конкретные детали до сих пор не утверждены.

При этом игра сохранит классический вид камеры. Первые кадры могли запутать игроков ракурсом от первого лица (вероятно, ради создания атмосферы), но инсайдер подчеркнул: «Resident Evil Veronica — это игра от третьего лица». Камера «из-за плеча» сохранит преемственность с недавними ремейками.

Сюжет Resident Evil Veronica расскажет о побеге с изолированного острова Рокфорт, охваченного безумием и зомби-вирусом. Ремейк создается на современном движке RE Engine. Авторы обещают переработанный геймплей и пугающий реализм, который выведет жанр хорроров на новый уровень.

Производство хоррора находится под контролем опытной команды Capcom, а творческий процесс возглавляет режиссерский тандем Кадзунори Кадои и Ясухиро Анпо, ранее подаривший индустрии высокооцененные ремейки Resident Evil 2 и 4.