Инсайдер утверждает, что ремейк Resident Evil Code Veronica разрабатывается как часть основной серии

В новом отчёте инсайдера AestheticGamer, также известного как Dusk Golem, говорится, что Capcom рассматривает предстоящий ремейк Resident Evil: Code Veronica как крупный релиз основной серии, а не как маломасштабный проект. По словам инсайдера, над игрой работают многие из тех же разработчиков, что и над ремейками Resident Evil 2 и Resident Evil 4, которые получили признание за успешную модернизацию классических игр в этой продолжительной хоррор-франшизе.

Dusk Golem объяснил в социальных сетях, что, хотя Code Veronica может и не достичь такого же уровня амбиций, как ремейк Resident Evil 4, из-за объёма оригинального материала, она всё равно получит полноценную высокобюджетную разработку. Он охарактеризовал игру как «крупнобюджетную RE во всех отношениях», подчеркнув, что проект задуман как высококачественный ремейк, несмотря на существенные различия в масштабе. Он также отметил, что Resident Evil 4, одна из самых известных игр всех времён, поставила перед разработчиками уникальные задачи, что, естественно, сделало её ремейк ещё более амбициозным проектом.

В дополнение к этим замечаниям инсайдер намекнул, что ремейк Code Veronica может быть официально представлен в 2026 году в рамках празднования 30-летия франшизы Resident Evil. Хотя официального подтверждения от Capcom пока не поступало, студия имеет опыт представления крупных проектов в юбилейные годы, что делает такое решение вполне вероятным.