Инсайдер: в ремейке Resident Evil: Code Veronica изменят структуру сюжета, но весь контент останется на месте

Инсайдер Dusk Golem поделился новыми подробностями о грядущем ремейке Resident Evil: Code Veronica. По его словам, Capcom не будет сокращать оригинальный контент, но значительно переработает структуру повествования:

Что я слышал о Code Veronica: игра в целом будет немного расширена, ничего не вырезано, но некоторые вещи сильно переделаны. Слышал, что это ремейк с наибольшим количеством изменений и сцен, которые развиваются не так, как вы помните. При этом каждый враг, локация и ключевое событие на месте.

Особые изменения коснутся роли Криса Редфилда. В оригинале он появляется во второй половине игры, но в ремейке его присутствие расширят. По словам инсайдера, Capcom учитывает, что это первое появление молодого Криса в играх на движке RE Engine, и многие фанаты хотят это увидеть. Поэтому персонаж получит больше экранного времени.

Однако структура изменится: сюжетная линия Криса завершится раньше. Ему добавят отдельную битву с Уэскером (в оригинале это была кат-сцена), после которой он получит тяжелое ранение. Затем эстафету примет Клэр, которая проведет игрока через финальную часть и сражение с Алексией.

Dusk Golem также отметил, что над ремейком работает команда, ответственная за ремейки второй и четвертой частей, и назвал это "огромной победой":

По его мнению, при таком подходе проект имеет все шансы войти в топ-5 игр серии.