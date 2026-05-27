Инсайдеры подтверждают анонс ремейка Resident Evil Code: Veronica уже на Summer Game Fest 2026

В сети продолжает набирать обороты обсуждение ремейка Resident Evil Code: Veronica. И хотя известные инсайдеры вроде Dusk Golem уже намекали на работу над проектом в начале мая, сейчас слухи начинают разгораться с новой силой. Авторитетный YouTube-канал «Residence of Evil» заявил, что располагает собственными данными о грядущем анонсе, который может состояться на июньской выставке Summer Game Fest 2026.

Ведущие канала Residence of Evil подтвердили, что информация от Dusk Golem в целом соответствует тем слухам, которые они сами получают от инсайдеров. Предполагается, что над возвращением Клэр и Криса Редфилдов трудится элитная «Dev 1» — та самая команда разработчиков Capcom, ответственная за блестящие и коммерчески сверхуспешные ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 4. Изначальные опасения фанатов, что переиздание окажется «обрезанным» по контенту, развеяли. Авторы трансляции уверяют, что разработчики намерены не только сохранить историю Code: Veronica нетронутой, но и значительно расширить и осовременить её структуру.

Прямо сейчас возникает логичный вопрос: почему компания спешит показать новую номерную или полномасштабную часть на фоне еще активной жизни Resident Evil Requiem и предстоящему дополнению для хоррора. Разумно предположить, что в данный момент львиная доля творческого внимания японской команды сосредоточена исключительно на этом проекте. Тем не менее фанаты серии осторожно напоминают про анонс ремейка Resident Evil 4. Тогда игру показали практически паралельно с презентацией дополнения Shadow of Rose к восьмой части Village.