Кампания за Клэр и гонки на мотоциклах: подробности ремейка Resident Evil Code: Veronica

На днях игроки в Resident Evil Requiem обнаружили первые подсказки, недвусмысленно намекающие на существование ремейка Resident Evil Code: Veronica. А сегодня поклонники франшизы уже вовсю обсуждают содержимое обновленного хоррора благодаря свежей, масштабной компиляции утечек, опубликованной на форумах Reddit.

По слухам, разработкой Code Veronica Remake руководит команда Capcom во главе с Казунори Кадои, Ясухиро Анпо и продюсером Ёсиаки Хирабаяси — трио, которое ранее блестяще воскресило RE2 и RE4. Разработка проекта идет с опережением графика: релиз ожидался не ранее 2028 года, однако сейчас игра нацелена на первый квартал 2027-го, включая релиз на готовящейся Nintendo Switch 2.

Утечки обещают существенное расширение лора и глубокие изменения геймплея. Ремейк сделает еще больший акцент на истории Клэр Редфилд, в отличие от баланса оригинала между ней и братом. Теперь проникновение Клэр в штаб-квартиру Umbrella в Париже станет полноценной играбельной стелс-секцией. Притворяясь туристкой, героиня будет красть информацию, прежде чем ее поймают.

Как сообщается, Стив будет переработан. Его "раздражающую приставучесть" заменят на легкую социальную неловкость, объяснив это тем, что парень вырос в изоляции на острове Рокфорт. При этом симпатия к Клэр никуда не денется. История династии Эшфордов и их прошлое будут подаваться жестче и прямолинейнее.

Одной из самых интригующих деталей стал перенос легендарной конфронтации Криса Редфилда с Альбертом Вескером: теперь это не кат-сцена в финале, а полноценный босс-файт ближе к середине игры, в котором Крис получает ранение. После этого финальный бой с мутировавшей Алексией переходит под контроль Клэр.

Разработчики планируют масштабную реорганизацию локаций. Инсайдеры утверждают, что остров Рокфорт будет представлен в виде полуоткрытого мира, по которому Клэр сможет свободно перемещаться на мотоцикле. Также обещают триумфальное возвращение доработанной и максимально реалистичной системы повреждений тел прямиком из ремейка второй части. При этом, по заверениям источников, ни один вид врагов или классических локаций под нож не попал.