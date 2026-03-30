Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 459 оценок

Кампания за Клэр и гонки на мотоциклах: подробности ремейка Resident Evil Code: Veronica

Gutsz Gutsz

На днях игроки в Resident Evil Requiem обнаружили первые подсказки, недвусмысленно намекающие на существование ремейка Resident Evil Code: Veronica. А сегодня поклонники франшизы уже вовсю обсуждают содержимое обновленного хоррора благодаря свежей, масштабной компиляции утечек, опубликованной на форумах Reddit.

По слухам, разработкой Code Veronica Remake руководит команда Capcom во главе с Казунори Кадои, Ясухиро Анпо и продюсером Ёсиаки Хирабаяси — трио, которое ранее блестяще воскресило RE2 и RE4. Разработка проекта идет с опережением графика: релиз ожидался не ранее 2028 года, однако сейчас игра нацелена на первый квартал 2027-го, включая релиз на готовящейся Nintendo Switch 2.

Утечки обещают существенное расширение лора и глубокие изменения геймплея. Ремейк сделает еще больший акцент на истории Клэр Редфилд, в отличие от баланса оригинала между ней и братом. Теперь проникновение Клэр в штаб-квартиру Umbrella в Париже станет полноценной играбельной стелс-секцией. Притворяясь туристкой, героиня будет красть информацию, прежде чем ее поймают.

Как сообщается, Стив будет переработан. Его "раздражающую приставучесть" заменят на легкую социальную неловкость, объяснив это тем, что парень вырос в изоляции на острове Рокфорт. При этом симпатия к Клэр никуда не денется. История династии Эшфордов и их прошлое будут подаваться жестче и прямолинейнее.

Одной из самых интригующих деталей стал перенос легендарной конфронтации Криса Редфилда с Альбертом Вескером: теперь это не кат-сцена в финале, а полноценный босс-файт ближе к середине игры, в котором Крис получает ранение. После этого финальный бой с мутировавшей Алексией переходит под контроль Клэр.

Разработчики планируют масштабную реорганизацию локаций. Инсайдеры утверждают, что остров Рокфорт будет представлен в виде полуоткрытого мира, по которому Клэр сможет свободно перемещаться на мотоцикле. Также обещают триумфальное возвращение доработанной и максимально реалистичной системы повреждений тел прямиком из ремейка второй части. При этом, по заверениям источников, ни один вид врагов или классических локаций под нож не попал.

13
8
Diablonos

Dusk golem уколол себе дозу героина прямо в череп, и начал высерать свои бредни на форуме reddit.

А gutzs это го-вно покушать принес эксклюзивно для пользователей PG

Yoshemitsu
благодаря свежей, масштабной компиляции утечек

Свежая CUMпиляция течки одного дебила 99% "инсайдов" котоых - бредни по типу Rеsident evil 10 уже в разработке 6 ЛЕТ!

В Rеsident Evil 3 Remakе будет полуоткрытый мир по которому Джилл сможет свободно перемещаться на метро.

А Rеsident Evil Code Veronica Remakе выйдет в 2024ом.

А свой 1% он банально угадал.

FilthyZachary

То есть согласно этому дегенерату Голему Капком щас одновременно разрабатывает Ремейки 1 и 0 частей, ремейк Кода Вероники, а так же 10 часть и ДЛС к Реквиему.Это получается Капком щас разрабатывает одновременно 5 Резидентов! Хоть кто-то реально в этот бред верит вообще? Когда уже этого Голема в дурку упекут? Пускай там своими инсайдами делится!

Tommy451
HerFinalBoss

Да, да... Помнится, нам обещали, что можно будет на Порше по Раккуну гонять.

Нафиг эти слухи. Разработчики ещё сто раз всё переделают и/или вырежут.

