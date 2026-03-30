Кампания за Клэр и гонки на мотоциклах: подробности ремейка Resident Evil Code: Veronica

На днях игроки в Resident Evil Requiem обнаружили первые подсказки, недвусмысленно намекающие на существование ремейка Resident Evil Code: Veronica. А сегодня поклонники франшизы уже вовсю обсуждают содержимое обновленного хоррора благодаря свежей, масштабной компиляции утечек, опубликованной на форумах Reddit.
По слухам, разработкой Code Veronica Remake руководит команда Capcom во главе с Казунори Кадои, Ясухиро Анпо и продюсером Ёсиаки Хирабаяси — трио, которое ранее блестяще воскресило RE2 и RE4. Разработка проекта идет с опережением графика: релиз ожидался не ранее 2028 года, однако сейчас игра нацелена на первый квартал 2027-го, включая релиз на готовящейся Nintendo Switch 2.
Утечки обещают существенное расширение лора и глубокие изменения геймплея. Ремейк сделает еще больший акцент на истории Клэр Редфилд, в отличие от баланса оригинала между ней и братом. Теперь проникновение Клэр в штаб-квартиру Umbrella в Париже станет полноценной играбельной стелс-секцией. Притворяясь туристкой, героиня будет красть информацию, прежде чем ее поймают.
Как сообщается, Стив будет переработан. Его "раздражающую приставучесть" заменят на легкую социальную неловкость, объяснив это тем, что парень вырос в изоляции на острове Рокфорт. При этом симпатия к Клэр никуда не денется. История династии Эшфордов и их прошлое будут подаваться жестче и прямолинейнее.
Одной из самых интригующих деталей стал перенос легендарной конфронтации Криса Редфилда с Альбертом Вескером: теперь это не кат-сцена в финале, а полноценный босс-файт ближе к середине игры, в котором Крис получает ранение. После этого финальный бой с мутировавшей Алексией переходит под контроль Клэр.
Разработчики планируют масштабную реорганизацию локаций. Инсайдеры утверждают, что остров Рокфорт будет представлен в виде полуоткрытого мира, по которому Клэр сможет свободно перемещаться на мотоцикле. Также обещают триумфальное возвращение доработанной и максимально реалистичной системы повреждений тел прямиком из ремейка второй части. При этом, по заверениям источников, ни один вид врагов или классических локаций под нож не попал.
В Rеsident Evil 3 Remakе будет полуоткрытый мир по которому Джилл сможет свободно перемещаться на метро.
А Rеsident Evil Code Veronica Remakе выйдет в 2024ом.
А свой 1% он банально угадал.
То есть согласно этому дегенерату Голему Капком щас одновременно разрабатывает Ремейки 1 и 0 частей, ремейк Кода Вероники, а так же 10 часть и ДЛС к Реквиему.Это получается Капком щас разрабатывает одновременно 5 Резидентов! Хоть кто-то реально в этот бред верит вообще? Когда уже этого Голема в дурку упекут? Пускай там своими инсайдами делится!
Да, да... Помнится, нам обещали, что можно будет на Порше по Раккуну гонять.
Нафиг эти слухи. Разработчики ещё сто раз всё переделают и/или вырежут.