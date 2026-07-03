В сети появились новые подробности игрового процесса грядущего ремейка Resident Evil Code: Veronica. Согласно свежей утечке, разработчики могут добавить в игру механику создания улучшенных лечащих средств.
Инсайдеры утверждают, что в первой половине игры Клэр Редфилд сможет комбинировать найденные лечебные травы с различными химикатами в лабораториях острова Рокфорт. Это позволит создавать гораздо более эффективные медикаменты.
Нововведение призвано решить извечную проблему дефицита места в инвентаре героини. Игроки смогут реже носить с собой кучу одиночных трав, освобождая слоты под патроны и квестовые предметы. Такой подход отлично вписывается в концепцию жесткого менеджмента ресурсов, которой славится оригинал.
По информации источников, эта система создавалась с оглядкой на механики крафта из Resident Evil 7 и Resident Evil Village. При этом разработчики адаптировали ее под классический стиль Code: Veronica, чтобы не нарушать атмосферу оригинального выживания.
Лечение химией: В ремейке Resident Evil Code: Veronica может появится продвинутый крафт медицинских трав
В сети появились новые подробности игрового процесса грядущего ремейка Resident Evil Code: Veronica. Согласно свежей утечке, разработчики могут добавить в игру механику создания улучшенных лечащих средств.
с вами шоу "крафтим травы вместе с Клэр для Вероники" со специальным гостем
Capcom: «Мы добавим продвинутый крафт трав и химикатов!»
Игроки: «Круто, а вы не вырежете половину локаций и боссов, как в ремейке RE3?»
Capcom: «...»
Хорошо,что не очередной плагиат Evil Within,как в Реквиеме.
А ещё в ремейке можно будет крафтить, ходить, стрелять
Нарния йопт.