Очередной намек на ремейк: на Playasia появились физические издания Resident Evil Code: Veronica для PS5

Слухи о ремейке Resident Evil Code: Veronica вспыхнули с новой силой благодаря листингу на сайте PlayAsia. Появление страницы игры для PlayStation 5 по цене 70 долларов вызвало ажиотаж, так как данный ритейлер обычно не создает «заглушки» на пустом месте. Хотя Capcom хранит молчание, фанаты расценивают это как серьезный коммерческий сигнал о скором возвращении классики.

Согласно данным инсайдеров Dusk Golem и NateTheHate, проект находится в разработке с конца 2022 года. За производство отвечает подразделение Capcom Division 1 под руководством Кадзунори Кадои и Ясухиро Анпо — режиссеров, подаривших нам успешные ремейки второй и четвертой частей. Продюсирует игру Ёсиаки Хирабаяси, что гарантирует преемственность качества и стиля последних хитов серии.

Ожидается, что официальный анонс последует в ближайшее время на таких мероприятиях, как State of Play или на специальном событии самого разработчика. По слухам, релиз игры запланирован на начало 2027 года. В список целевых платформ, вероятнее всего, войдут ПК и консоли текущего поколения, а также Nintendo Switch 2.