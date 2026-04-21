Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 469 оценок

Очередной намек на ремейк: на Playasia появились физические издания Resident Evil Code: Veronica для PS5

Gruz_ Gruz_

Слухи о ремейке Resident Evil Code: Veronica вспыхнули с новой силой благодаря листингу на сайте PlayAsia. Появление страницы игры для PlayStation 5 по цене 70 долларов вызвало ажиотаж, так как данный ритейлер обычно не создает «заглушки» на пустом месте. Хотя Capcom хранит молчание, фанаты расценивают это как серьезный коммерческий сигнал о скором возвращении классики.

Согласно данным инсайдеров Dusk Golem и NateTheHate, проект находится в разработке с конца 2022 года. За производство отвечает подразделение Capcom Division 1 под руководством Кадзунори Кадои и Ясухиро Анпо — режиссеров, подаривших нам успешные ремейки второй и четвертой частей. Продюсирует игру Ёсиаки Хирабаяси, что гарантирует преемственность качества и стиля последних хитов серии.

Ожидается, что официальный анонс последует в ближайшее время на таких мероприятиях, как State of Play или на специальном событии самого разработчика. По слухам, релиз игры запланирован на начало 2027 года. В список целевых платформ, вероятнее всего, войдут ПК и консоли текущего поколения, а также Nintendo Switch 2.

Консоли Слухи
17
7
Комментарии:
AchingGarrison
Очередной намек на ремейк: на Playasia появились физические издания Resident Evil Code: Veronica для PS5

Ну и кто это будет покупать,если в ожидании ремейк?...

5uperNova

Какой же жирный намёк :D

TypicalFletcher

Вот это уровень конспирологии, вот это намеки! По истине величайшее тайное знание! Сторонники теорий заговоров рептилоидов с жидoмaсонами и прочие плоскоземельные ебанько нервно курят в сторонке...

NegativeSenn
Согласно данным инсайдеров Dusk Golem

Как ему еще титул пи3дабола не повесили? Сколько раз он окунался в помои от своих "инсайдов" я уже даже со счета сбился