Орды вместо одиночек: Capcom раскрыли подробности о поведении зомби на острове Рокфорт в Resident Evil

Raccoon City у всех на слуху. Но пока фанаты в очередной раз обсуждают особняк Спенсера и улицы Raccoon, один из самых жутких и механически интересных зомби-инцидентов в истории серии остаётся в тени. Речь об острове Рокфорт и его заражённых жителях, которые ведут себя совсем не так, как привычные одиночки из Raccoon City.

Создатели поделились новыми леденящими душу подробностями о игре, уделив особое внимание главным противникам - зомби острова Рокфорт.

Остров Рокфорт - это частная военная база и тюрьма корпорации Umbrella. Её население делилось на две категории: заключённые и охранники. После вспышки T-Вируса и те, и другие превратились в зомби, однако сохранили одну поведенческую особенность, связанную с привычным образом жизни на острове.

В отличие от Raccoon City, где заражённые бродили разрозненно по домам, переулкам и зданиям, зомби Рокфорта двигаются группами. Охранники патрулировали периметр толпами при жизни - и продолжают делать это после смерти. Заключённые держались вместе в камерах и дворах - та же история. Это создаёт принципиально иной геймплейный ритм: тут нельзя просто обогнуть угол и разобраться с одним врагом, потому, что за ним практически всегда стоит ещё трое.

Это делает Рокфорт одной из самых плотных и давящих локаций во всей серии. Клэр Редфилд ощущала эту разницу буквально с первых минут пребывания на острове.

Capcom не случайно выстроила зомби Рокфорта именно так. Это не просто дизайн-решение ради сложности. Это нарративный инструмент. Когда ты видишь, как бывшие охранники прут на тебя группой, ты моментально понимаешь: тут была живая военизированная структура, которую T-Вирус не сломал, а лишь переформатировал. Это страшнее, чем случайный одиночка в тёмном коридоре, потому, что в этом есть своя жуткая логика.

Veronica до сих пор незаслуженно стоит в третьем ряду в разговорах о серии. А ведь именно здесь Capcom попробовала сделать зомби частью окружения, а не просто препятствием.