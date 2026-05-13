Ожидается, что ремейк Resident Evil: Code Veronica будет ориентирован на хоррор

Resident Evil: Code Veronica, вероятно, станет следующей игрой серии, которая получит ремейк. Упорные слухи даже предполагают релиз уже в 2027 году.

Сегодня известный инсайдер Dusk Golem поделился новыми подробностями об этом проекте. По его источникам, ремейк Resident Evil: Code Veronica будет в большей степени ориентирован на хоррор по сравнению с оригинальной игрой. Экшен по-прежнему будет присутствовать, но, как ожидается, отойдет на второй план.

Ремейк Code Veronica движется в гораздо более хоррор-направлении, чем оригинальная CV (там всё ещё есть и забавные моменты, и экшен, но в ремейке усилен хоррор-аспект), и все данные Capcom говорят им о том, что хоррор постоянно является самым успешным, любимым и запоминающимся моментом для игроков. Capcom — компания, очень ориентированная на данные, и каждый показатель свидетельствует о том, что им следует больше внимания уделять хоррору.