Ожидается, что ремейк Resident Evil: Code Veronica будет ориентирован на хоррор

Resident Evil: Code Veronica, вероятно, станет следующей игрой серии, которая получит ремейк. Упорные слухи даже предполагают релиз уже в 2027 году.
Сегодня известный инсайдер Dusk Golem поделился новыми подробностями об этом проекте. По его источникам, ремейк Resident Evil: Code Veronica будет в большей степени ориентирован на хоррор по сравнению с оригинальной игрой. Экшен по-прежнему будет присутствовать, но, как ожидается, отойдет на второй план.
Ремейк Code Veronica движется в гораздо более хоррор-направлении, чем оригинальная CV (там всё ещё есть и забавные моменты, и экшен, но в ремейке усилен хоррор-аспект), и все данные Capcom говорят им о том, что хоррор постоянно является самым успешным, любимым и запоминающимся моментом для игроков. Capcom — компания, очень ориентированная на данные, и каждый показатель свидетельствует о том, что им следует больше внимания уделять хоррору.
Шикарная часть
снова даск голем, та за что
Да они уже задрали со своими убогими попытками в хоррор, РЕ никогда не был страшным, местами напряжным, да, но не страшным, а РЕКВ вообще ничего от хоррора тольком нет, это больше драма с элементами комедии, местами даже кринжа.
А как они это сделают !?, снова выкрутят темноту на максимум, снова сделают зомбаков терминиторами и (или) заставят их мутировать со временем, снова сделают неубиваемого преследователя или переделают сюжет чтобы местный босс тиран (которого в игре от силы было 5-10 мин.) был этим преследователем, снова сделают ГГ медленым неповоротливыми увольнями или как в РЕ9 будет разделение геймплея, например за Стива хоррор, за Криса чистый экшен, за Клер что то среднее, начиная с РЕ7 разрабы использут одни и теже штампы и клише, уже просто приелось все это.
Хорошо бы не урезали бы игру, как в Резике 3