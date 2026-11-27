По данным игровых СМИ и инсайдеров (в частности, пользователя под ником malik), компания Capcom готовит новую презентацию ремейка Resident Evil Code: Veronica к церемонии награждения The Game Awards 2026, которая пройдёт 10 декабря в Лос-Анджелесе. Ожидается, что в предстоящем ролике сюжетные сцены объединят с первыми полноценными кадрами игрового процесса за Клэр Редфилд.

Помимо главной героини, в трейлере должны появиться два ключевых персонажа оригинала — Стив Бернсайд и Альфред Эшфорд, что позволит фанатам оценить, как разработчики переосмыслили их образы спустя более 26 лет. На скорый старт рекламной кампании косвенно указывает и то, что Capcom уже обновила шапку своего официального YouTube-канала, разместив там арт по Resident Evil Veronica.

Игру официально анонсировали ещё в июне на Summer Game Fest для ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, но с тех пор новых материалов по ней не выходило. Ранее продюсер проекта Ёсиаки Хирабаяси подтвердил, что ремейк получит камеру от третьего лица в духе обновлённых Resident Evil 2 и Resident Evil 4. Несмотря на осенние слухи от инсайдеров Dusk Golem и NateTheHate о возможном сдвиге релиза на осень 2027 года, официально Capcom по-прежнему планирует выпустить игру в течение 2027 года.

До церемонии The Game Awards остаётся меньше двух недель, а значит, фанатам серии ждать осталось совсем недолго. Если слухи подтвердятся, декабрьский показ станет отправной точкой полноценной рекламной кампании и наконец покажет, насколько бережно Capcom подошла к обновлению одной из самых мрачных и самобытных глав Resident Evil.