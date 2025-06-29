По данным инсайдера, ремейк Resident Evil 1 не планируется, Capcom может сосредоточиться на Zero или Code Veronica

Capcom, как сообщается, не планирует ремейк Resident Evil 1, а вместо этого может сосредоточиться на Resident Evil Code Veronica или Resident Evil Zero.

Известный инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer1) отправился в Twitter/X, чтобы ответить на вопрос о возможности работы Capcom над ремейком Resident Evil 1. В своем ответе он пояснил, что, насколько ему известно и насколько он слышал в последний раз, работа над таким ремейком в настоящее время не ведётся. По его словам, следующими основными играми, которые получат ремейк, будут Resident Evil Zero и Resident Evil Code Veronica. Тем не менее, он верит, что ремейк Resident Evil 1 выйдет через несколько лет.

Dusk Golem перечислил четыре основные причины. Во-первых, он сказал, что в Capcom M-Two есть несколько человек, которые ранее работали над оригинальной Resident Evil 0, включая ее режиссёра и продюсера, и теперь заинтересованы в том, чтобы заняться ремейком. Во-вторых, в опросе, проведённом несколько лет назад, Capcom спросила фанатов, какие игры Resident Evil они больше всего хотели бы увидеть ремейками, и Resident Evil Zero и Resident Evil Code Veronica были, безусловно, самыми востребованными.

В-третьих, он упомянул, что Resident Evil Zero не такая большая по размеру, как её современники, Resident Evil 5 и Resident Evil 6, и во многих отношениях является «самой простой» основной игрой в серии, которую осталось переделать. Наконец, Dusk Golem сказал, что Capcom ждёт подходящих обстоятельств, подходящего времени и места для ремейка Resident Evil 1, а также идеального окна для релиза, чтобы сделать это с «интересными людьми», потенциально связанными с ним.