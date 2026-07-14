По слухам, Capcom нацелена на разработку длительных и масштабных дополнений для Resident Evil, но это временно

Инсайдер Dusk Golem (AestheticGamer) поделился любопытными подробностями о внутренней стратегии компании Capcom по развитию своей главной хоррор-франшизы. Как утверждает источник, японский издатель решил сделать серьезную ставку на выпуск длинных и амбициозных сюжетных расширений ко всем играм серии Resident Evil, однако такой подход является лишь вынужденной и временной мерой.

По словам инсайдера, в эпоху перехода на движок RE Engine у Capcom возникли определенные трудности с производством традиционных спин-оффов, таких как подсерии Revelations, Chronicles или Survivor. Чтобы заполнить пустоты в графике релизов между выходами крупных номерных частей и ремейков, компания решила временно переключиться на создание масштабных сюжетных DLC сопоставимых по уровню с Separate Ways и Shadows of Rose. Предполагается, что эти массивные дополнения будут «побочными историями», позволяющие разработчикам обкатывать новые идеи без риска выпускать отдельные игры.

Новая стратегия уже напрямую сказывается на текущих планах японского гиганта. Прямо сейчас студия бросила доступные силы на полировку ремейка Resident Evil Veronica, надеясь завершить проект в первом квартале 2027 года. Параллельно с этим, прислушиваясь к позитивным отзывам о недавно вышедшей Resident Evil Requiem, команда решила сделать будущее сюжетное DLC для этой части еще более масштабным и проработанным, что потребовало дополнительного времени на реализацию.

Подробнее о том, почему большое расширение для Resident Evil Requiem действительно перенесут из-за того, что игра превзошла ожидания Capcom, мы рассказывали в нашей недавней публикации

Фанатское сообщество уже активно делится в сети идеями для грядущих экспериментальных расширений — к примеру, предлагая добавить элементы онлайна и кооперативные квесты в запертых локациях со случайными головоломками и таймерами.