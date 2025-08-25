По слухам, ремейк Resident Evil Code: Veronica разрабатывается с опережением графика, Вескер играет более важную роль

Resident Evil Requiem – следующая основная игра франшизы от Capcom, с точной датой выхода и множеством дополнительных подробностей. Тем не менее, компания всё ещё работает над другими ремейками, в частности, Resident Evil – Code: Veronica и Resident Evil Zero. AestheticGamer, также известный как Dusk Golem, заявил, что ремейки выйдут к 2027/2028 году, но пока неясно, какой из них выйдет раньше.

Однако в новой серии твитов инсайдер сообщил, что ремейк Code: Veronica «опережает внутренний график», что значительно повышает вероятность его выхода первым. Кроме того, Resident Evil Zero, как утверждается, претерпела «некоторую форму перезагрузки разработки» в конце прошлого года.

Что касается того, чего ожидать фанатам, антагонист серии Альберт Вескер, по-видимому, играет «гораздо более важную» роль. Более того, его боевая организация, H.C.F., предположительно, является «главным сюжетным стержнем» ремейка, от дополнительных сцен с Вескером до «более важной роли в сюжете».

Стив Бернсайд, центральный персонаж, по-прежнему будет влюблён в Клэр Редфилд, хотя его характер будет изменён, чтобы выглядеть менее навязчивым и более неловко любопытным. Тем временем, остров Рокфорт был переделан в полуоткрытый мир, и игроки смогут перемещаться по нему на мотоцикле Клэр, отремонтированном в начале игры.

Ремейк также режиссируют Ясухиро Анпо и Казунори Кадои, дуэт, стоящий за ремейками Resident Evil 2 и Resident Evil 4.

Конечно, Capcom ничего не говорила о ремейке, поэтому остаётся ждать официальной информации. Тем временем, Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК.