По слухам, ремейк Resident Evil Code: Veronica разрабатывается с опережением графика, Вескер играет более важную роль

Resident Evil Requiem – следующая основная игра франшизы от Capcom, с точной датой выхода и множеством дополнительных подробностей. Тем не менее, компания всё ещё работает над другими ремейками, в частности, Resident Evil – Code: Veronica и Resident Evil Zero. AestheticGamer, также известный как Dusk Golem, заявил, что ремейки выйдут к 2027/2028 году, но пока неясно, какой из них выйдет раньше.
Однако в новой серии твитов инсайдер сообщил, что ремейк Code: Veronica «опережает внутренний график», что значительно повышает вероятность его выхода первым. Кроме того, Resident Evil Zero, как утверждается, претерпела «некоторую форму перезагрузки разработки» в конце прошлого года.
Что касается того, чего ожидать фанатам, антагонист серии Альберт Вескер, по-видимому, играет «гораздо более важную» роль. Более того, его боевая организация, H.C.F., предположительно, является «главным сюжетным стержнем» ремейка, от дополнительных сцен с Вескером до «более важной роли в сюжете».
Стив Бернсайд, центральный персонаж, по-прежнему будет влюблён в Клэр Редфилд, хотя его характер будет изменён, чтобы выглядеть менее навязчивым и более неловко любопытным. Тем временем, остров Рокфорт был переделан в полуоткрытый мир, и игроки смогут перемещаться по нему на мотоцикле Клэр, отремонтированном в начале игры.
Ремейк также режиссируют Ясухиро Анпо и Казунори Кадои, дуэт, стоящий за ремейками Resident Evil 2 и Resident Evil 4.
Конечно, Capcom ничего не говорила о ремейке, поэтому остаётся ждать официальной информации. Тем временем, Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Dusk Golem, уже много раз слышал от всех здесь, что он очень "авторитетен"))
Это тоже фиг поймешь, он вроде говорит верно но сейчас частенько его слова не вызывают доверия, сам себе противоречит
только не запорите...
Ждём