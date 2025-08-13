ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 397 оценок

По слухам, ремейки Resident Evil - Code: Veronica и Resident Evil Zero выйдут в 2027-2028 годах

butcher69 butcher69

За фоне оживлённых обсуждений Resident Evil Requiem в сети снова заговорили о возможных ремейках Resident Evil – Code: Veronica и Resident Evil Zero. Инсайдер Aesthetic Gamer (он же Dusk Golem) заявил, что Capcom якобы планирует выпустить эти проекты в 2027–2028 годах. При этом порядок релизов пока неизвестен: какая из игр появится первой, остаётся загадкой.

На скептические замечания о точности его прогнозов инсайдер ответил, что «в этот раз будет точно». Ранее он верно предсказал детали Requiem, включая элементы открытого мира и мультиплеера до перезапуска разработки в 2021 году, что позже подтвердила Capcom.

Официально проекты не анонсированы, поэтому остаётся лишь ждать и наблюдать, подтвердятся ли слухи — и появятся ли ремейки на Nintendo Switch 2.

Тем временем Requiem представит новый эксклюзивный трейлер на Gamescom Opening Night Live 19 августа, а с 20 по 24 августа посетители смогут лично оценить игру. Релиз запланирован на 27 февраля 2026 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC.

15
3
Комментарии: 3
Madiark

Этот дуск жопен начинает надоедать своими слухами

10
Madiark

Тут кстати не все что он якобы разузнал:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СПОЙЛЕРОВ:

— Монстр-преследователь — это мать Грейс, Алисса. Это раскрывается в начале игры.

-Кровь Грейс играет важную роль в истории.

-Существует большая связь с Umbrella.

-Requiem — это последняя пронумерованная серия и окончательный конец для Umbrella и Raccoon City.

Реквием служит завершением всего, что началось в RE 0. Это позволит Capcom в будущем исследовать новые истории и персонажей. В будущих играх больше не будет необходимости связывать всё с историей серии.

Capcom хочет отказаться от игр, действие которых разворачивается в год их выхода, поскольку разработка сейчас занимает слишком много времени. События будущих игр могут разворачиваться в любом месте временной шкалы.

Есть ещё несколько нововведений, некоторые из которых я знаю, но, конечно, не все. Небольшая часть, которой я не против поделиться, — это то, как разработчики усердно работали над достижением хорошей производительности в открытых локациях, таких как Раккун-Сити, и добавили транспорт для передвижения по ним. В бою с Леоном произошли серьёзные изменения, честно говоря, некоторые из них относятся к Last of Us Part 2, но есть и свои собственные.

1
Даздрасен Дыклоп

Мне тут бабки у подьезда дали инфу от надежного инсайдера что выйдет в 29-33 году. Не верте этому шарлатану!