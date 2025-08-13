По слухам, ремейки Resident Evil - Code: Veronica и Resident Evil Zero выйдут в 2027-2028 годах

За фоне оживлённых обсуждений Resident Evil Requiem в сети снова заговорили о возможных ремейках Resident Evil – Code: Veronica и Resident Evil Zero. Инсайдер Aesthetic Gamer (он же Dusk Golem) заявил, что Capcom якобы планирует выпустить эти проекты в 2027–2028 годах. При этом порядок релизов пока неизвестен: какая из игр появится первой, остаётся загадкой.

На скептические замечания о точности его прогнозов инсайдер ответил, что «в этот раз будет точно». Ранее он верно предсказал детали Requiem, включая элементы открытого мира и мультиплеера до перезапуска разработки в 2021 году, что позже подтвердила Capcom.

Официально проекты не анонсированы, поэтому остаётся лишь ждать и наблюдать, подтвердятся ли слухи — и появятся ли ремейки на Nintendo Switch 2.

Тем временем Requiem представит новый эксклюзивный трейлер на Gamescom Opening Night Live 19 августа, а с 20 по 24 августа посетители смогут лично оценить игру. Релиз запланирован на 27 февраля 2026 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC.