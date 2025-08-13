По слухам, ремейки Resident Evil - Code: Veronica и Resident Evil Zero выйдут в 2027-2028 годах

За фоне оживлённых обсуждений Resident Evil Requiem в сети снова заговорили о возможных ремейках Resident Evil – Code: Veronica и Resident Evil Zero. Инсайдер Aesthetic Gamer (он же Dusk Golem) заявил, что Capcom якобы планирует выпустить эти проекты в 2027–2028 годах. При этом порядок релизов пока неизвестен: какая из игр появится первой, остаётся загадкой.
На скептические замечания о точности его прогнозов инсайдер ответил, что «в этот раз будет точно». Ранее он верно предсказал детали Requiem, включая элементы открытого мира и мультиплеера до перезапуска разработки в 2021 году, что позже подтвердила Capcom.
Официально проекты не анонсированы, поэтому остаётся лишь ждать и наблюдать, подтвердятся ли слухи — и появятся ли ремейки на Nintendo Switch 2.
Тем временем Requiem представит новый эксклюзивный трейлер на Gamescom Opening Night Live 19 августа, а с 20 по 24 августа посетители смогут лично оценить игру. Релиз запланирован на 27 февраля 2026 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
Этот дуск жопен начинает надоедать своими слухами
Тут кстати не все что он якобы разузнал:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СПОЙЛЕРОВ:
— Монстр-преследователь — это мать Грейс, Алисса. Это раскрывается в начале игры.
-Кровь Грейс играет важную роль в истории.
-Существует большая связь с Umbrella.
-Requiem — это последняя пронумерованная серия и окончательный конец для Umbrella и Raccoon City.
Реквием служит завершением всего, что началось в RE 0. Это позволит Capcom в будущем исследовать новые истории и персонажей. В будущих играх больше не будет необходимости связывать всё с историей серии.
Capcom хочет отказаться от игр, действие которых разворачивается в год их выхода, поскольку разработка сейчас занимает слишком много времени. События будущих игр могут разворачиваться в любом месте временной шкалы.
Есть ещё несколько нововведений, некоторые из которых я знаю, но, конечно, не все. Небольшая часть, которой я не против поделиться, — это то, как разработчики усердно работали над достижением хорошей производительности в открытых локациях, таких как Раккун-Сити, и добавили транспорт для передвижения по ним. В бою с Леоном произошли серьёзные изменения, честно говоря, некоторые из них относятся к Last of Us Part 2, но есть и свои собственные.
Мне тут бабки у подьезда дали инфу от надежного инсайдера что выйдет в 29-33 году. Не верте этому шарлатану!