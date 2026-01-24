ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
По сообщению NateTheHate, ремейк Code Veronica находится на продвинутой стадии разработки и выйдет в 2027 году

В последние месяцы появилось несколько слухов о возможном ремейке Resident Evil: Code Veronica, в основном благодаря информации, опубликованной инсайдером Dusk Golem. Теперь на эту тему высказался другой инсайдер, чтобы подкрепить эти предположения.

Известный инсайдер NateTheHate2 заявил, что Resident Evil: Code Veronica не только переделывается, но и уже находится на продвинутой стадии разработки. По его словам, внутренняя цель Capcom — выпустить игру в первой половине 2027 года.

Да, Code Veronica переделывается и находится на продвинутой стадии разработки. Целевая дата релиза — первая половина 2027 года.

Игра, первоначально выпущенная в 2000 году, хотя и не является основной частью серии, считается основополагающей для сюжета франшизы. История рассказывает о поисках Клэр Редфилд своего брата, Криса Редфилда, и углубляется в конфликт между Крисом и Вескером.

