По стопам GTA 6: аналитики спрогнозировали цену ремейка Resident Evil Code: Veronica

Компания Capcom пока не объявила официальную стоимость ремейка Resident Evil Code: Veronica. Тем не менее, текущие тенденции на рынке позволяют сделать весьма точный прогноз ценообразования грядущего хоррора.
Игровая индустрия готовится к переходу на новый финансовый уровень после подтверждения того, что Grand Theft Auto VI будет продаваться за 79,99 долларов. Этот шаг закрепит новый ценовой стандарт для крупнейших ААА-блокбастеров. Поскольку релиз ремейка Resident Evil Code: Veronica запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, проект с большой долей вероятности последует этому тренду.
Эксперты оценивают вероятность ценника в 79,99 долларов (около 70% шанса) для стандартного издания. Если аудитория спокойно примет новую ценовую политику на примере GTA 6 и других крупных релизов, Capcom наверняка установит аналогичную стоимость для своего ключевого ремейка. В таком случае расширенное делюкс-издание обойдется покупателям в районе 89,99 или 99,99 долларов.
С другой стороны, часть игрового сообщества надеется на более мягкий подход. Сторонники этой теории считают, что японский издатель может сохранить цену в 69,99 долларов.
В качестве аргументов приводится традиционная ценовая политика Capcom, которая часто оказывается более консервативной, а также готовность компании запускать первые скидки на свои новинки спустя всего несколько месяцев после релиза.
Я конечно не супер-пупер аналитик, но мне кажется что сравнивать GTA 6 игру, которую делают больше 10 лет, с бюджетом под миллиард долларов, где прописана каждая травинка и у каждого NPC свой распорядок дня и ремейк коридорного хоррора? При цене в 40-50$ люди ещё подумают: Ладно, куплю в коллекцию, поддержу разрабов. При цене в 80$ (в РФ с комиссиями это будет под 8-9 тысяч рублей) у большинства геймеров выбор закроется сам собой. В итоге получаем стимул для развития пиратства. И получаем, что издатели сами толкают людей на торренты своей ценовой политикой.
Аудитория у резиков от и лояльная но я не думаю что все схавают игру на 10 часов за 80 баксов)
Тот же девятый резик вообще не тянет на фуллпрайс учитывая как там мало эндгейма и вырезаны наемники
Опять эти банковские аналитики путают мягкое с горячим. Схерали все сразу должны ставить ценник в 80, одно дело это ГТА, а вероника, да простят меня фанаты резика, все-таки игра не того масштаба. Все эти аналитики думают что, если ГТА бьет рекорды предзаказов при ценнике 80-100, то и все остальные также автоматически будут зарабатывать.Игры ≠ Продукты из магазина
Где тут логика? Масштабная игра vs ремейк старой игры. Ох уж эти диванные аналитики
Чё уж там мелочиться давайте инди, визуальные новеллы и остальную мелочь будут продавать по 80$ , по такой логике