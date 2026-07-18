По стопам GTA 6: аналитики спрогнозировали цену ремейка Resident Evil Code: Veronica

Компания Capcom пока не объявила официальную стоимость ремейка Resident Evil Code: Veronica. Тем не менее, текущие тенденции на рынке позволяют сделать весьма точный прогноз ценообразования грядущего хоррора.



Игровая индустрия готовится к переходу на новый финансовый уровень после подтверждения того, что Grand Theft Auto VI будет продаваться за 79,99 долларов. Этот шаг закрепит новый ценовой стандарт для крупнейших ААА-блокбастеров. Поскольку релиз ремейка Resident Evil Code: Veronica запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, проект с большой долей вероятности последует этому тренду.

Эксперты оценивают вероятность ценника в 79,99 долларов (около 70% шанса) для стандартного издания. Если аудитория спокойно примет новую ценовую политику на примере GTA 6 и других крупных релизов, Capcom наверняка установит аналогичную стоимость для своего ключевого ремейка. В таком случае расширенное делюкс-издание обойдется покупателям в районе 89,99 или 99,99 долларов.



С другой стороны, часть игрового сообщества надеется на более мягкий подход. Сторонники этой теории считают, что японский издатель может сохранить цену в 69,99 долларов.

В качестве аргументов приводится традиционная ценовая политика Capcom, которая часто оказывается более консервативной, а также готовность компании запускать первые скидки на свои новинки спустя всего несколько месяцев после релиза.