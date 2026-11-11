Последние слухи вокруг ремейка Resident Evil Code: Veronica намекают на тестирование хоррора и переосмысление Тирана

В сети появилась новая порция слухов о грядущем ремейке Resident Evil Code: Veronica. Свежие утечки из Capcom указывают не только на подготовку к тестирования проекта, но и на серьезную переработку ключевых геймплейных механик, включая поведение главного преследователя.

По данным инсайдера под ником Marcox, ссылающегося на внутренние плейтесты студии, разработчики кардинально перерабатывают роль Тирана (T-078) на острове Рокфорт. В обновленной версии монстр превратится в полноценного сталкера с адаптивным искусственным интеллектом. Согласно утечке, противник будет анализировать стиль игры пользователя. Так, если игрок постоянно спасается бегством по узким коридорам, Тиран начнет просчитывать траекторию на опережение и устраивать ему засады. Кроме того, благодаря обновленной системе разрушаемости окружения чудовище сможет проламывать стены и преграды, которые ранее считались безопасными укрытиями. Похожий искуственный интелект разработчики обещали реализовать еще для Немезиса в ремейке Resident Evil 3, впрочем тогда искуственный интелект противника понравился не всем.

Вместе с этим на закрытых серверах Capcom для разработчиков был обнаружен зашифрованный файл с маркировкой RE_CVR_STRESS_TEST. Аббревиатура прямо указывает на Code Veronica Remake, а формулировка «стресс-тест» может намекать, что сейчас идет тестирование игры. Пользователи увидели в этом намек на наличие сетевых функций в ремейке, инсайдеры же считают что это скорее указывает на удаленный формат тестирования хоррора. Хотя и не исключено, что в игре может появится обновленный режим «Наемники» или отдельный режим выживания, где можно будет делиться статистикой прохождения в сети.

Ранее инсайдеры сообщали, что игроков ждет смелое переосмысление классики, черпающее вдохновение из культовых хорроров, а не покадровое повторение оригинала.

Capcom намерена выпустить обновленный хоррор уже в следующем году. С учетом того, что закрытые тесты и подготовка серверов уже обсуждаются в кулуарах, релиз ремейка Resident Evil Code: Veronica вполне может состояться в первой половине 2027 года.