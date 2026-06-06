Появилось первое видео сравнения ремейка Resident Evil Code Veronica и оригинальной игры

После анонса на Summer Game Fest в сети появилось первое сравнительное видео, показывающее отличие новой версии Resident Evil Veronica от оригинала.

На видео можно заметить переработанные модели персонажей, включая Клэр Редфилд, и полностью обновлённые локации на острове Рокфорт. Атмосфера стала более мрачной и напряжённой — в духе недавних ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 4. Освещение, текстуры и детализация противников также получили серьёзное улучшение, что делает знакомые зоны почти как новые.

Игроков ждёт современный игровой процесс с усиленным элементом хоррора и выживания, сохранившим дух оригинальной истории. Релиз ремейка запланирован на 2027 год для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.