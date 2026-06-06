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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 490 оценок

Появилось первое видео сравнения ремейка Resident Evil Code Veronica и оригинальной игры

IKarasik IKarasik

После анонса на Summer Game Fest в сети появилось первое сравнительное видео, показывающее отличие новой версии Resident Evil Veronica от оригинала.

Добро пожаловать в Париж: Состоялся долгожданный анонс ремейка Resident Evil Code Veronica - выход уже в 2027 году

На видео можно заметить переработанные модели персонажей, включая Клэр Редфилд, и полностью обновлённые локации на острове Рокфорт. Атмосфера стала более мрачной и напряжённой — в духе недавних ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 4. Освещение, текстуры и детализация противников также получили серьёзное улучшение, что делает знакомые зоны почти как новые.

Игроков ждёт современный игровой процесс с усиленным элементом хоррора и выживания, сохранившим дух оригинальной истории. Релиз ремейка запланирован на 2027 год для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

16
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Да что толку, один фиг будут те, для которых раньше было лучше.. атмосфернее и тд

7
djava

Че это с Клэр? Другую актрису для фотограмметрии взяли? Сходство со второй частью околонулевое.

7
Искусственный интеллeкт

че за привычка у ПГ склеивать оригинал и ремейк в один раздел? игры же по сути получаются разные...

6