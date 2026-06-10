Продюсер Resident Evil Veronica объяснил, почему игра лишилась подзаголовков и перестала быть спин-оффом

Официальный анонс Resident Evil Veronica на выставке Summer Game Fest 2026 стал главным сюрпризом для фанатов хорроров. Японская компания Capcom набрала невероятный темп: пока игроки осваивают недавно вышедшую Resident Evil Requiem, разработчики уже вовсю готовят к 2027 году следующий крупный релиз. Основным поводом для дискуссий в сети стал лаконичный заголовок игры: фанаты недоумевали, почему Capcom убрала из названия привычные слова Code и Remake.

Исчерпывающий ответ на эту загадку дал продюсер Ёсиаки Хирабаяси во время специальной сессии вопросов и ответов. Он напомнил, что корни решения кроются в структуре Resident Evil 2, где сюжет разделился между Леоном Кеннеди и Клэр Редфилд. В дальнейшем именно линия Леона стала локомотивом франшизы в RE4, RE6 и Requiem. Из-за этого продолжение истории Клэр в оригинальной Code: Veronica ошибочно воспринималось массовым игроком как побочное ответвление, лишенное статуса номерной части.

Новым лаконичным названием Capcom твердо намерена исправить историческую несправедливость и раз и навсегда избавить проект от "клейма" спин-оффа. Разработчики позиционируют игру как ключевую главу хронологии и полноценное продолжение истории Клэр. Кроме того, упрощение заголовка до одного слова Veronica идеально вписывается в современную маркетинговую стратегию компании. Начиная с седьмой части Capcom выбирает для флагманских релизов емкие, концептуальные слова-одиночки: Biohazard для RE7, Village для RE8 и Requiem для RE9.

Релиз Resident Evil Veronica запланирован на 2027 год — игра выйдет на ПК и консолях текущего поколения.