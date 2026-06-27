Разработчики ремейка Resident Evil Veronica повысят динамику геймплея за Клэр, убрав механику блокирования ударов

В сети появились новые подробности игрового процесса грядущего ремейка Resident Evil: Code Veronica, находящегося в разработке у Capcom. Согласно информации с закрытых тестирований, разработчики планируют радикально разграничить боевые стили главных героев. Игровой процесс за Клэр Редфилд будет существенно отличаться от геймплея за других ключевых персонажей франшизы, отражая её индивидуальность и характер.

Главным изменением для Клэр станет полный отказ от механики блокирования и парирования ударов, которая присутствует в Resident Evil 9. Вместо этого защитного инструмента героиню наделят повышенной мобильностью и ловкостью. В её арсенале появится продвинутая система уклонений, позволяющая мгновенно скользить в стороны или совершать резкие прыжки назад при приближении врагов.

Такое нововведение призвано сделать стычки с зомби и биологическим оружием более динамичными, требуя от игрока молниеносной реакции. Сражения станут более гибкими, так как пользователям придется постоянно следить за позиционированием Клэр на арене. При этом разработчики уверяют, что смещение акцента на скорость не повредит классической атмосфере survival horror и чувству уязвимости.

На текущий момент никак Capcom не прокомментировал данную утечку, поэтому информацию стоит воспринимать как слух. В процессе разработки механики могут быть переработаны или полностью удалены из финальной версии игры. Тем не менее, если эта концепция доберется до релиза, разделение персонажей по уникальным боевым стилям может стать одной из главных особенностей грядущего ремейка.

Релиз Resident Evil Veronica запланирован на 2027 год для ПК и консолей.