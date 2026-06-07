Рекорд всей франшизы RE на PlayStation: Трейлер Resident Evil Code: Veronica побил все рекорды PlayStation за 48 часов

Capcom просто анонсировала игру и уронила весь интернет. Трейлер Resident Evil Code: Veronica за неполные двое суток стал самым просматриваемым релизным трейлером не только последних частей серии, но и всей франшизы Resident Evil на официальном канале Sony PlayStation в YouTube.

Абсолютно всей. За всю историю канала. За 48 часов.

Это не просто рекорд среди недавних частей. Трейлер Code: Veronica обошёл каждый релизный трейлер всей франшизы RE, когда-либо опубликованный на официальном PlayStation-канале. Все. До одного.

Текущий топ выглядит так:

Resident Evil Code: Veronica — менее 48 часов с момента публикации

Resident Evil Village — 3,3 млн просмотров (накоплено за несколько лет)

Resident Evil 4 Remake — 3,1 млн просмотров (накоплено за несколько лет)

Вот в чём соль: Village и RE4 Remake копили свои миллионы годами, через алгоритмы, рекомендации и случайных зрителей. Veronica перепрыгнула их обоих органически, без раскачки, меньше чем за двое суток. И речь не только об этих двух играх. Речь обо всей линейке анонсов серии на канале PlayStation. Ни один трейлер за всю историю франшизы на этой платформе не добивался такого результата так быстро.

Трейлер Resident Evil Code: Veronica поставил рекорд, красноречивее любого пресс-релиза и любой маркетинговой кампании. Самый просматриваемый анонс всей серии RE на PlayStation-канале за всё время и на счётчике стоит меньше двух суток. Фанаты живы, активны и ждали именно этого конкретного проекта. Capcom получила чёткий сигнал. Теперь слово за самой игрой.