Ремейк Resident Evil Code: Veronica может получить сюжетное DLC в духе Separate Ways - инсайдер раскрыл детали

Ремейк Resident Evil Code: Veronica, по слухам, получит отдельное сюжетное дополнение продолжительностью в несколько часов. Об этом сообщил известный инсайдер Dusk Golem, утверждающий, что Capcom также готовит сюжетное DLC для Resident Evil Requiem. Если информация подтвердится, Code: Veronica станет вторым ремейком серии после Resident Evil 4, получившим полноценное сюжетное расширение.

По словам инсайдера, разработкой дополнений занимаются студии M-Two и K2. Они уже работали над проектами франшизы: в частности, M-Two участвовала в создании Resident Evil 3 Remake, а Separate Ways для Resident Evil 4 продемонстрировало прогресс команды. Оба новых расширения, как утверждается, будут рассчитаны на несколько часов прохождения — примерно как Separate Ways и дополнение «Тени розы» для Resident Evil Village.

Пока неизвестно, какую именно историю расскажет DLC для Code: Veronica. Один из возможных вариантов — отдельная кампания за Альберта Вескера, которая покажет события с его точки зрения, подобно тому, как Separate Ways раскрывает роль Ады Вонг в истории Resident Evil 4. Такое дополнение могло бы подробнее рассказать о похищении образцов вируса, исследованиях корпорации «Амбрелла» и организации Connections, важной для современной сюжетной линии серии.

Другой вариант — дополнительная глава за Клэр Редфилд, раскрывающая события между Resident Evil 2 и Code: Veronica. Трейлер ремейка уже намекает на расширение истории поисков её брата Криса. Наконец, разработчики могли бы уделить больше внимания семье Эшфорд, включая Альфреда и Алексию, и подробнее раскрыть происхождение вируса «Вероника».

Все эти варианты пока остаются предположениями: сам инсайдер не раскрыл содержание дополнения, а Capcom официально его не анонсировала. При этом компания ранее заявляла, что Code: Veronica будет рассматриваться как полноценная часть серии и поможет связать ремейки с более современной сюжетной линией Resident Evil.

Если утечка окажется достоверной, DLC может не только дополнить историю Клэр и Вескера, но и заложить основу для будущих игр. В частности, фанаты предполагают, что расширение способно подготовить почву для Resident Evil 10, который, по другим неподтверждённым сообщениям, может выйти в 2029 году.