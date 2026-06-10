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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 517 оценок

Ремейк Resident Evil: Code Veronica получит серьёзно переработанную историю

IKarasik IKarasik

Capcom готовит не просто визуальное обновление Resident Evil: Code Veronica. По словам продюсера Наоки Хамагути, ремейк сохранит основную историю Клэр Редфилд, однако структура повествования и многие сюжетные моменты будут заметно переработаны.

Разработчик отметил, что речь не идёт о вырезании сцен. Вместо этого события оригинала будут переставлены, переосмыслены и показаны в новом контексте. Такой подход должен сделать сюжет более цельным и современным, сохранив при этом ключевые моменты культовой игры.

Слух: Resident Evil: Veronica сохранит вид от третьего лица, но фанатам стоит готовиться к серьёзным изменениям

По мнению Capcom, это особенно важно для Code Veronica, которую многие считают одной из лучших частей серии, несмотря на проблемы с темпом повествования, затянутыми возвращениями в старые локации и резкими сюжетными переходами.

Также Хамагути подтвердил, что ремейк останется экшен-хоррором от третьего лица по аналогии с Resident Evil 2, 3 и 4 Remake. Возвращения к виду от первого лица, как в Resident Evil 7 и Village, не планируется.

Дата выхода Resident Evil: Code Veronica пока не объявлена, но релиз ожидается в 2027 году. По словам разработчиков, игроков ждёт знакомая история, которая сможет удивить даже тех, кто знает оригинал наизусть.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Serg_Sigil

Ну это хорошо, что будет некоторое (или серьёзное) переосмысление, на то и полноценный ремейк, а не ремастер. В этом деле япошки лучшие конечно, молодцы.

7
PalatableAaric

Интересно, Альфред будет транcвеcтитом как в оригинале или нет? Так же надеюсь что у Стива будет нормальная озвучка, а не как в оригинале, где его слушать было невозможно!