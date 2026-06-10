Ремейк Resident Evil: Code Veronica получит серьёзно переработанную историю

Capcom готовит не просто визуальное обновление Resident Evil: Code Veronica. По словам продюсера Наоки Хамагути, ремейк сохранит основную историю Клэр Редфилд, однако структура повествования и многие сюжетные моменты будут заметно переработаны.

Разработчик отметил, что речь не идёт о вырезании сцен. Вместо этого события оригинала будут переставлены, переосмыслены и показаны в новом контексте. Такой подход должен сделать сюжет более цельным и современным, сохранив при этом ключевые моменты культовой игры.

По мнению Capcom, это особенно важно для Code Veronica, которую многие считают одной из лучших частей серии, несмотря на проблемы с темпом повествования, затянутыми возвращениями в старые локации и резкими сюжетными переходами.

Также Хамагути подтвердил, что ремейк останется экшен-хоррором от третьего лица по аналогии с Resident Evil 2, 3 и 4 Remake. Возвращения к виду от первого лица, как в Resident Evil 7 и Village, не планируется.

Дата выхода Resident Evil: Code Veronica пока не объявлена, но релиз ожидается в 2027 году. По словам разработчиков, игроков ждёт знакомая история, которая сможет удивить даже тех, кто знает оригинал наизусть.