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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 502 оценки

Ремейк Resident Evil Code: Veronica вернул Альфреду Эшфорду деталь из концепт-артов 24-летней давности

TheSkoofLord TheSkoofLord

На Summer Game Fest 2026 Capcom официально раскрыла один из самых долгожданных проектов последних лет Resident Evil Code: Veronica Remake, который выйдет в 2027 году. Трейлер уже под микроскопом у самого дотошного комьюнити в игровой индустрии и, разумеется, детали не заставили себя ждать.

Добро пожаловать в Париж: Состоялся долгожданный анонс ремейка Resident Evil Code Veronica - выход уже в 2027 году

Один из главных злодеев оригинала, Альфред Эшфорд, мелькнул на экране буквально на секунды, но именно этого оказалось достаточно, чтобы поднять волну обсуждений.

В оригинальной игре 2000 года Альфред щеголял без перчаток. Однако на этапе разработки художники явно примеряли на него этот аксессуар, перчатки фигурировали в нескольких концептуальных набросках. В финальную версию они не попали, но теперь, судя по всему, возвращаются.

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Перчатки Альфреда деталь мелкая, но показательная. Она говорит о том, что команда делает домашнюю работу: копается в архивах, уважает историю персонажа и не просто перерисовывает модели поверх оригинала. Если такой подход распространяется на весь проект это очень хороший сигнал. Особенно для персонажа настолько харизматичного и странного, как Альфред, которому при переосмыслении очень легко потерять.

Переведённый трейлер "Resident Evil: Code Veronica" на русский язык

Resident Evil Code: Veronica одна из наиболее запрашиваемых фанатами игр Capcom для ремейка, и её официальное подтверждение стало важным моментом для многолетних поклонников серии. Перчатки Альфреда Эшфорда лишь первый из деталей, который фанаты успели разглядеть за двое суток после анонса.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Это все конечно очень хорошо, но главное ,чтобы Вероника на выходе не была порезана, также как и R3 Remake.

13
Taicho

Разработчики игры чуть сдвинул полигон/пиксель. Новостники ПеГе:

6
GahlFrostbite
1