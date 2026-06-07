Ремейк Resident Evil Code: Veronica вернул Альфреду Эшфорду деталь из концепт-артов 24-летней давности

На Summer Game Fest 2026 Capcom официально раскрыла один из самых долгожданных проектов последних лет Resident Evil Code: Veronica Remake, который выйдет в 2027 году. Трейлер уже под микроскопом у самого дотошного комьюнити в игровой индустрии и, разумеется, детали не заставили себя ждать.

Один из главных злодеев оригинала, Альфред Эшфорд, мелькнул на экране буквально на секунды, но именно этого оказалось достаточно, чтобы поднять волну обсуждений.

В оригинальной игре 2000 года Альфред щеголял без перчаток. Однако на этапе разработки художники явно примеряли на него этот аксессуар, перчатки фигурировали в нескольких концептуальных набросках. В финальную версию они не попали, но теперь, судя по всему, возвращаются.

Перчатки Альфреда деталь мелкая, но показательная. Она говорит о том, что команда делает домашнюю работу: копается в архивах, уважает историю персонажа и не просто перерисовывает модели поверх оригинала. Если такой подход распространяется на весь проект это очень хороший сигнал. Особенно для персонажа настолько харизматичного и странного, как Альфред, которому при переосмыслении очень легко потерять.

Resident Evil Code: Veronica одна из наиболее запрашиваемых фанатами игр Capcom для ремейка, и её официальное подтверждение стало важным моментом для многолетних поклонников серии. Перчатки Альфреда Эшфорда лишь первый из деталей, который фанаты успели разглядеть за двое суток после анонса.